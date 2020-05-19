Токаев назвал сферы, которые не должны входить в компетенцию ЕЭК

АЛМА-АТА, 19 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что вопросы здравоохранения, образования и науки не должны входить в сферу компетенции Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которая должна сохранить свою экономическую направленность.
Об этом он заявил во вторник в ходе своего выступления на саммите ЕАЭС, который в условиях пандемии коронавируса проходит в формате видеоконференции, говоря о стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
"Безусловно, сотрудничество между нашими странами многогранно, и оно затрагивает практически весь спектр экономических, социальных гуманитарных отношений. Рассмотрение этих вопросов в пятистороннем формате с привлечением Евразийской экономической комиссии может затруднить их практическую реализацию", - сказал глава Казахстана.
По его мнению, "включение в полном объеме таких вопросов, как здравоохранение, образование и наука в сферу компетенции Евразийской экономической комиссии может существенно поменять ее экономическую направленность, другими словами, будет противоречить сути договора о создании Евразийского экономического союза от 2015 года".