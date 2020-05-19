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2020-05-19T13:27
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Токаев назвал сферы, которые не должны входить в компетенцию ЕЭК
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РИА Новости

Токаев назвал сферы, которые не должны входить в компетенцию ЕЭК

13:27 19.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 19 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что вопросы здравоохранения, образования и науки не должны входить в сферу компетенции Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которая должна сохранить свою экономическую направленность.
Об этом он заявил во вторник в ходе своего выступления на саммите ЕАЭС, который в условиях пандемии коронавируса проходит в формате видеоконференции, говоря о стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
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"Безусловно, сотрудничество между нашими странами многогранно, и оно затрагивает практически весь спектр экономических, социальных гуманитарных отношений. Рассмотрение этих вопросов в пятистороннем формате с привлечением Евразийской экономической комиссии может затруднить их практическую реализацию", - сказал глава Казахстана.
По его мнению, "включение в полном объеме таких вопросов, как здравоохранение, образование и наука в сферу компетенции Евразийской экономической комиссии может существенно поменять ее экономическую направленность, другими словами, будет противоречить сути договора о создании Евразийского экономического союза от 2015 года".
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Касым-Жомарт ТокаевЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияКазахстанВ мире
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