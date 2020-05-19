ЕАЭС необходимо вовлечь в проекты страны-наблюдатели, заявил Додон

КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон во вторник обратился к главам входящих в ЕАЭС государств с предложением разработать механизм вовлечения стран-наблюдателей в совместные проекты и программы.
"Обращаюсь к главам стран-членов ЕАЭС с предложением проработать вопрос о механизмах и инструментах вовлечения государств-наблюдателей в реализацию совместных программ и проектов. Молдавия первая страна-наблюдатель, но мы видим, что все больше стран хотят присоединиться к этому перспективному интеграционному проекту на просторах СНГ", - сказал Додон в ходе саммита ЕАЭС, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки.
По словам президента, Молдавия заинтересована во многих проектах и программах ЕАЭС и готова в них участвовать, но для этого нужны специальные механизмы, чтобы молдавские производители, экспортеры, работники могли на практике подключиться к реализации евразийских программ и проектов.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС.