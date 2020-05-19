На Гавайях туриста арестовали за селфи на пляже

Предупреждение об акулах на пляже парка Макаха Бич на Гавайях

© AP Photo / Audrey McAvoy Предупреждение об акулах на пляже парка Макаха Бич на Гавайях

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. На Гавайях арестовали и оштрафовали туриста, сделавшего селфи на пляже, На Гавайях арестовали и оштрафовали туриста, сделавшего селфи на пляже, сообщает Stuff.

Прибывших на острова отдыхающих помещают на двухнедельный карантин. Таким образом власти Гавайев надеются избежать распространения коронавируса. Там зафиксировано 638 случаев заболевания, погибли 17 человек.

Житель Нью-Йорка, 23-летний Тарик Петерс, был арестован после того как в соцсети были обнаружены его фото с пляжа Вайкики, сообщается в пресс-релизе Объединенного информационного центра COVID-19 на Гавайях. На кадрах он загорал на песке и шел по берегу с доской для серфинга. К тому же, сотрудники отеля подтвердили представителям прокуратуры, что постоялец неоднократно покидал гостиницу.

"Он якобы покинул свой гостиничный номер в день приезда и путешествовал по многим местам на общественном транспорте", — говорится в сообщении. Власти узнали о его постах в соцсетях от граждан, которые неоднократно видели туриста на пляже и гуляющим по улицам.

Путешественникам, находящимся в карантине, запрещается покидать гостиничные номера или места проживания по любой причине, за исключением неотложных дел. В их номерах не проводится уборка, но отель должен организовать им доставку еды.