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2020-05-19T13:18
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Жээнбеков пожаловался на ограничения на поставки продуктов в ЕАЭС
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РИА Новости

Жээнбеков пожаловался на ограничения на поставки продуктов в ЕАЭС

13:18 19.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
БИШКЕК, 19 мая - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во вторник на заседании высшего экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отметил, что "отдельные государства" объединения усиливают контроль и вводят ограничения на поставки продуктов питания на фоне пандемии коронавируса.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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Глава Киргизии отметил, что свободное перемещение товаров внутри ЕАЭС - залог продовольственной безопасности стран-участниц на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
"Отдельные государства усиливают контроль и вводят ограничения на поставки продуктов", - также сказал Жээнбеков.
Какие конкретно это государства, киргизский лидер при этом не уточнил. Но, по мнению главы республики, для противодействия таким явлениям необходимо усилить полномочия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
"Считаем необходимым усиление роли Евразийской экономической комиссии для преодоления барьеров между странами. Существующие механизмы неэффективны из-за отсутствия необходимых полномочий у комиссии. Также должна быть повышена ответственность членов комиссии", - подчеркнул Жээнбеков.
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Сооронбай ЖээнбековЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияБелоруссияКиргизияАрменияЭкономика
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