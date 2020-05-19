Жээнбеков пожаловался на ограничения на поставки продуктов в ЕАЭС

Додон хочет создать со странами ЕАЭС совместные предприятия в агропроме

Додон хочет создать со странами ЕАЭС совместные предприятия в агропроме

Глава Киргизии отметил, что свободное перемещение товаров внутри ЕАЭС - залог продовольственной безопасности стран-участниц на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

"Отдельные государства усиливают контроль и вводят ограничения на поставки продуктов", - также сказал Жээнбеков.

"Считаем необходимым усиление роли Евразийской экономической комиссии для преодоления барьеров между странами. Существующие механизмы неэффективны из-за отсутствия необходимых полномочий у комиссии. Также должна быть повышена ответственность членов комиссии", - подчеркнул Жээнбеков.