В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 19 мая - РИА Новости. Трое детей есть среди 73 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число заболевших в регионе выросло до 1 245, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 19 мая. Случаев подтвержденной COVID-19 - 1245. Новых выявленных - 73. Пациенты - от 17 до 90 лет, трое детей - четырех, пяти и восьми лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 20 новых случаев COVID-19 выявили в Пензе, восемь - в ЗАТО город Заречный, шесть - в Городищенском, пять - в Кузнецком, по четыре - в Бессоновском, Каменском и Пензенском, по три - в Пачелмском и Лунинском, по два - в Белинском и Нижнеломовском, по одному - еще в 10 районах области.
К 18 мая скончались 12 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровел 861.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.