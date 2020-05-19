В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

"Оперативная ситуация на 19 мая. Случаев подтвержденной COVID-19 - 1245. Новых выявленных - 73. Пациенты - от 17 до 90 лет, трое детей - четырех, пяти и восьми лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.