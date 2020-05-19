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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T13:12
https://ria.ru/20200519/1571670689.html
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1036x0_80_0_0_057dd5427992e5487d1fe1195b8cc9f7.jpg
РИА Новости

В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

13:12 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 19 мая - РИА Новости. Трое детей есть среди 73 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число заболевших в регионе выросло до 1 245, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 19 мая. Случаев подтвержденной COVID-19 - 1245. Новых выявленных - 73. Пациенты - от 17 до 90 лет, трое детей - четырех, пяти и восьми лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 20 новых случаев COVID-19 выявили в Пензе, восемь - в ЗАТО город Заречный, шесть - в Городищенском, пять - в Кузнецком, по четыре - в Бессоновском, Каменском и Пензенском, по три - в Пачелмском и Лунинском, по два - в Белинском и Нижнеломовском, по одному - еще в 10 районах области.
К 18 мая скончались 12 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровел 861.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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