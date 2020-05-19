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В Верховном суде прошел первый дистанционный пленум
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РИА Новости

В Верховном суде прошел первый дистанционный пленум

13:10 19.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВерховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину
Верховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Верховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Первый дистанционный пленум прошел в Верховном суде РФ (ВС РФ), судьи, а также представители министерств и ведомств участвовали в нем по вэб-связи, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Всего на пленум зарегистрировались 89 судей, заместитель Генпрокурора Виктор Гринь, а также представители Минюста, Госдумы, Совета Федерации, правительства, профессор СПбГУ. Они участвовали в заседании по видеосвязи из своих кабинетов.
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В зале суда присутствовали только председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев и секретарь пленума Виктор Момотов, они сидели на расстоянии около 1,5 метра друг от друга.
На заседании обсуждался проект постановления "О применении судами норм Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции". Проект также предполагает использование вэб-связи для рассмотрения дел. После обсуждения суд утвердил редакционную комиссию, которая продолжит его доработку, при этом совещание комиссии также пройдет по видеосвязи.
Пленум - собрание всех судей ВС РФ, они анализируют судебную практику и дают судам указания для единообразного применения законов.
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РоссияВиктор МомотовВиктор ГриньСовет Федерации РФГосдума РФВерховный суд РФВячеслав ЛебедевПроисшествия
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