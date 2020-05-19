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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T13:06
https://ria.ru/20200519/1571670355.html
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 86,7 тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 86,7 тысячи

13:06 19.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Африке превысило 86,7 тысячи, свыше 2,7 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, с начала эпидемии на Африканском континенте выявили 86 721 случай заражения коронавирусом, 2787 пациентов с COVID-19 скончались.
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Отмечается, что за все время выздоровели более 33 тысяч зараженных.
Наибольшее количество случаев зафиксировано в ЮАР (16 433), Египте (12 229) и Алжире (7201).
Больше всего летальных исходов зарегистрировали в Египте (630) и Алжире (555).
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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