В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 86,7 тысячи

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения Количество случаев заражения коронавирусом Африке превысило 86,7 тысячи, свыше 2,7 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ).

По данным ВОЗ, с начала эпидемии на Африканском континенте выявили 86 721 случай заражения коронавирусом, 2787 пациентов с COVID-19 скончались.

Отмечается, что за все время выздоровели более 33 тысяч зараженных.

Больше всего летальных исходов зарегистрировали в Египте (630) и Алжире (555).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.