Интеграция в ЕАЭС не должна ограничивать суверенитет стран, заявил Токаев

АЛМА-АТА, 19 мая - РИА Новости. Гармонизация и унификация законодательств стран-участниц Евразийского экономического союза (Касым-Жомарт Токаев. Гармонизация и унификация законодательств стран-участниц Евразийского экономического союза ( ЕАЭС ) должна отвечать принципу разумной достаточности и не должна ограничивать суверенные права национальных правительств и парламентов, считает президент Казахстана

Об этом он заявил во вторник в ходе своего выступления на саммите ЕАЭС, который в условиях пандемии коронавируса проходит в формате видеоконференции, говоря о стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

"Наша интеграционная работа должна учитывать особенности национально-правовой системы и исходить из принципа необходимой достаточности при рассмотрении вопросов гармонизации и унификации национальных законодательств. Поэтому предлагаемые в стратегии гармонизация и унификация законодательства в части установления правовой ответственности – административной и уголовной – в ряде отраслей…, на наш взгляд, пока не отвечает принципу разумной достаточности", - сказал он.

По мнению Токаева, такой подход "приведет к отторжению стратегии национальным общественным мнением, поскольку стратегия ограничивает суверенные права правительств и парламентов".