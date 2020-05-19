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2020-05-19T12:46
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Интеграция в ЕАЭС не должна ограничивать суверенитет стран, заявил Токаев
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РИА Новости

Интеграция в ЕАЭС не должна ограничивать суверенитет стран, заявил Токаев

12:46 19.05.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 19 мая - РИА Новости. Гармонизация и унификация законодательств стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должна отвечать принципу разумной достаточности и не должна ограничивать суверенные права национальных правительств и парламентов, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Об этом он заявил во вторник в ходе своего выступления на саммите ЕАЭС, который в условиях пандемии коронавируса проходит в формате видеоконференции, говоря о стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
"Наша интеграционная работа должна учитывать особенности национально-правовой системы и исходить из принципа необходимой достаточности при рассмотрении вопросов гармонизации и унификации национальных законодательств. Поэтому предлагаемые в стратегии гармонизация и унификация законодательства в части установления правовой ответственности – административной и уголовной – в ряде отраслей…, на наш взгляд, пока не отвечает принципу разумной достаточности", - сказал он.
По мнению Токаева, такой подход "приведет к отторжению стратегии национальным общественным мнением, поскольку стратегия ограничивает суверенные права правительств и парламентов".
"При этом надо учитывать, что в рамках имеющихся договоренностей между компетентными органами (стран ЕАЭС – ред.) существует широкое поле для административного сотрудничества, обмена информацией о нарушениях и нарушителях, совместной работы по предотвращению угроз трансграничного характера, пресечению нарушений и преступлений", - подчеркнул глава Казахстана.
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Касым-Жомарт ТокаевЕвразийский экономический союзКазахстанПолитика
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