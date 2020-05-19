Токаев призвал страны ЕАЭС обсудить стратегию развития до 2025 года

"Хотел бы отметить, что представители комиссии на днях уже анонсировали принятие главами государств стратегии. Я думаю, что это неуместное забегание вперед. Президентам надо дать возможность обсудить и самим самостоятельно принять решение: будем ли мы принимать стратегию - это очень важный документ - или нет. Бывают такие случаи, когда проявляется чрезмерное честолюбие некоторых представителей Евразийской экономической комиссии, дескать, мы подготовили документ, а дело президентов принять, но я думаю, что мы должны воспользоваться правом глав государств все же обсудить этот документ дополнительно, чтобы не допустить ошибок и, следовательно, избежать критики со стороны общественного мнения", - сказал президент Казахстана.