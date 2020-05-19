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2020-05-19T12:44
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Токаев призвал страны ЕАЭС обсудить стратегию развития до 2025 года
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РИА Новости

Токаев призвал страны ЕАЭС обсудить стратегию развития до 2025 года

12:44 19.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 19 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал глав государств ЕАЭС дополнительно обсудить и проработать некоторые вопросы, касающиеся стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
Выступая на саммите ЕАЭС, который проходит во вторник в формате в видеоконференции, Токаев подчеркнул важность этого документа и необходимость избежать ошибок.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
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"Хотел бы отметить, что представители комиссии на днях уже анонсировали принятие главами государств стратегии. Я думаю, что это неуместное забегание вперед. Президентам надо дать возможность обсудить и самим самостоятельно принять решение: будем ли мы принимать стратегию - это очень важный документ - или нет. Бывают такие случаи, когда проявляется чрезмерное честолюбие некоторых представителей Евразийской экономической комиссии, дескать, мы подготовили документ, а дело президентов принять, но я думаю, что мы должны воспользоваться правом глав государств все же обсудить этот документ дополнительно, чтобы не допустить ошибок и, следовательно, избежать критики со стороны общественного мнения", - сказал президент Казахстана.
Он призвал глав государств ЕАЭС обсудить документ дополнительно и принять его в ходе очной встречи. "Рано или поздно мы ведь увидимся друг с другом", - сказал Токаев.
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Касым-Жомарт ТокаевЕвразийский экономический союзКазахстанВ мире
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