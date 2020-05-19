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2020-05-19T12:40
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Токаев призвал очень осторожно подходить к расширению полномочий ЕЭК
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РИА Новости

Токаев призвал очень осторожно подходить к расширению полномочий ЕЭК

12:40 19.05.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 19 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что к вопросу расширения полномочий Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) следует подходить очень осторожно.
"Следует аккуратно подходить к вопросам расширения полномочий Евразийской экономической комиссии. Предоставление комиссии права участия в двусторонних переговорах государств-членов (ЕАЭС – ред.) с третьими странами по вопросам торговли услугами требует, конечно же, дополнительного изучения", - сказал он во вторник в ходе саммита ЕАЭС, который в условиях пандемии коронавируса проходит в формате видеоконференции.
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По словам Токаева, "вообще очень трудно представить, как это будет происходить на практике", когда "на двусторонних переговорах присутствует представитель комиссии".
"Сфера торговли услугами и инвестиций является национальной компетенцией, так как не затрагивает интересы других стран. Соответственно необходимости отвлечения человеческих и финансовых ресурсов комиссии на данную работу нам, откровенно говоря, не понятно", - сказал президент Казахстана.
Другое дело, по его словам, стороны могли бы информировать ЕЭК о договоренностях с третьими странами, а в отдельных случаях просить представителей комиссии оказать консультационную помощь в подготовке к переговорам, обмениваться опытом и информацией, полезной для переговоров.
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Касым-Жомарт ТокаевЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияКазахстанЭкономика
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