Токаев призвал очень осторожно подходить к расширению полномочий ЕЭК

АЛМА-АТА, 19 мая - РИА Новости. Президент Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что к вопросу расширения полномочий Евразийской экономической комиссии ( ЕЭК ) следует подходить очень осторожно.

"Следует аккуратно подходить к вопросам расширения полномочий Евразийской экономической комиссии. Предоставление комиссии права участия в двусторонних переговорах государств-членов ( ЕАЭС – ред.) с третьими странами по вопросам торговли услугами требует, конечно же, дополнительного изучения", - сказал он во вторник в ходе саммита ЕАЭС, который в условиях пандемии коронавируса проходит в формате видеоконференции.

По словам Токаева, "вообще очень трудно представить, как это будет происходить на практике", когда "на двусторонних переговорах присутствует представитель комиссии".

"Сфера торговли услугами и инвестиций является национальной компетенцией, так как не затрагивает интересы других стран. Соответственно необходимости отвлечения человеческих и финансовых ресурсов комиссии на данную работу нам, откровенно говоря, не понятно", - сказал президент Казахстана.