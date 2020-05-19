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2020-05-19T12:37
https://ria.ru/20200519/1571668314.html
В КРЭТ прокомментировали смену главы завода, производящего ИВЛ "Авента-М"
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РИА Новости

В КРЭТ прокомментировали смену главы завода, производящего ИВЛ "Авента-М"

12:37 19.05.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М". Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Смена гендиректора на "Уральском приборостроительном заводе", где производят аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М", является обычной кадровой практикой и никак не связана с ситуацией вокруг УПЗ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, в состав которого входит завод).
Ранее в пресс-службе КРЭТ РИА Новости сообщили, что на уральском заводе назначен новый временный гендиректор. Им стал Морозов Александр Александрович.
"В начале мая Бадгутдинов Марат Фаритович был назначен временным генеральным директором АО "Уральский приборостроительный завод" на срок, необходимый для подготовки документов и проведения процедуры совета директоров по назначению нового руководителя АО "УПЗ". После проведения всех необходимых мероприятий по назначению нового директора, полномочия Марата Бадгутдинова были закончены. Это обычная кадровая практика и никак не связанна с ситуацией вокруг УПЗ", - сказали в КРЭТ.
Росздравнадзор 13 мая приостановил использование в России аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года на АО "Уральский приборостроительный завод". Они поставляются на рынок с 2012 года. По данным Росздравнадзора, эти аппараты использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары 9 и 12 мая, погибли в общей сложности шесть пациентов. СК начал проверку на уральском заводе.
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Авента-М (аппарат ИВЛ)Александр АлександровичКонцерн Радиоэлектронные технологииСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)МоскваСанкт-ПетербургЭкономика
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