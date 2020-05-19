В КРЭТ прокомментировали смену главы завода, производящего ИВЛ "Авента-М"

"В начале мая Бадгутдинов Марат Фаритович был назначен временным генеральным директором АО "Уральский приборостроительный завод" на срок, необходимый для подготовки документов и проведения процедуры совета директоров по назначению нового руководителя АО "УПЗ". После проведения всех необходимых мероприятий по назначению нового директора, полномочия Марата Бадгутдинова были закончены. Это обычная кадровая практика и никак не связанна с ситуацией вокруг УПЗ", - сказали в КРЭТ.