В Липецкой области число зараженных коронавирусом выросло на 58

Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ

ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Пациентов в тяжелом состоянии среди 58 человек, у которых за сутки в Пациентов в тяжелом состоянии среди 58 человек, у которых за сутки в Липецкой области была подтверждена коронавирусная инфекция, нет, сообщил во вторник РИА Новости представитель обладминистрации.

За минувшие сутки в регионе коронавирус подтвержден у 58 человек.

"Тяжелых среди новых пациентов нет. Четыре случая - завозные, остальные местные", - сказал собеседник агентства.

Всего в Липецкой области выявлено 1298 случаев новой коронавирусной инфекции, 318 человек выздоровели, четверо умерли.