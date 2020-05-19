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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T12:35
https://ria.ru/20200519/1571668215.html
В Липецкой области число зараженных коронавирусом выросло на 58
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571015722_0:137:3032:1843_1036x0_80_0_0_bb6ac2551a7917af6b66148676efb4db.jpg
РИА Новости

В Липецкой области число зараженных коронавирусом выросло на 58

12:35 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Пациентов в тяжелом состоянии среди 58 человек, у которых за сутки в Липецкой области была подтверждена коронавирусная инфекция, нет, сообщил во вторник РИА Новости представитель обладминистрации.
За минувшие сутки в регионе коронавирус подтвержден у 58 человек.
"Тяжелых среди новых пациентов нет. Четыре случая - завозные, остальные местные", - сказал собеседник агентства.
Всего в Липецкой области выявлено 1298 случаев новой коронавирусной инфекции, 318 человек выздоровели, четверо умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Липецкая область
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