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2020-05-19T15:17
https://ria.ru/20200519/1571667787.html
Совфед выступил за повышение возраста продажи алкоголя до 21 года
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РИА Новости

Совфед выступил за повышение возраста продажи алкоголя до 21 года

12:31 19.05.2020 (обновлено: 15:17 19.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТорговый зал в алкогольном магазине в Чите
Торговый зал в алкогольном магазине в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Торговый зал в алкогольном магазине в Чите. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Совет Федерации собирается рекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, сообщил РИА Новости первый замглавы социального комитета палаты Валерий Рязанский.
Он отметил, что сенаторы готовят свои предложения и внесут их в проект постановления по итогам "правительственного часа", который пройдет 20 мая с участием вице-премьера Татьяны Голиковой.
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По словам Рязанского, в условиях пандемии тема здоровья нации "приобретает особую актуальность, нужно укреплять иммунитет".
Также сенаторы просят Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об ограничении курения табака. При вступлении в силу документ в том числе запретит продажу снюсов и курение кальянов в общественных местах. Кроме того, электронные сигареты приравняют к обычным.
Подумать о повышении возраста продажи спиртных напитков предложил министр здравоохранения Михаил Мурашко 13 мая. Он отметил, что в России среди юношей после 18 лет начал расти показатель смертности от употребления алкоголя. По словам замглавы ведомства Олега Салагая, повышение минимального возраста продажи крепких напитков станет эффективной мерой, которая поможет не только снизить прямые риски для здоровья, но и сократит количество ДТП, преступлений и других "негативных социальных последствий".
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Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваГосдума РФРоссияВалерий РязанскийСовет Федерации РФПравительство РФОбщество
Популярные комментарии
Тогда и призыв в армию с 21, а лучше с 25 и до 28 лет.
19 мая, 12:33
Мари Вапи
78510030
Алкоголь- в отдельном магазине.
19 мая, 13:27
Mary Korshyn
63400216
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