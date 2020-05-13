Россияне стали чаще умирать от употребления алкоголя

"То, что касается пищеварительной системы, мы видим, что в том числе у нас есть оперативный мониторинг по смертности. К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать", - сказал Мурашко на правительственном часе в Госдуме.

"И мне кажется, что (стоит возобновить) обсуждения, которые были, - поднять возраст для продажи алкоголя до 21 года. Если вы посмотрите статистику, как только исполняется 18 лет, смертность между мужчинами и женщинами, между мальчиками и девочками начинает резко меняться. Если до 18 лет это примерно в одних цифрах идет, то после 18 лет, когда более свободная жизнь наступает, здесь мальчики сразу же дают более высокие показатели смертности. Поэтому не хотел бы сейчас прямо кардинально заявлять, но, я думаю, что нужно подумать (о том, чтобы поднять возраст продажи алкоголя)", - отметил министр.