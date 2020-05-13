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2020-05-13T14:08
https://ria.ru/20200513/1571378718.html
Россияне стали чаще умирать от употребления алкоголя
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РИА Новости

Россияне стали чаще умирать от употребления алкоголя

14:08 13.05.2020
8317
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина с бокалом
Мужчина с бокалом
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Мужчина с бокалом . Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Число смертей от употребления алкоголя в РФ начало расти, можно подумать о повышении возраста продажи спиртного до 21 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"То, что касается пищеварительной системы, мы видим, что в том числе у нас есть оперативный мониторинг по смертности. К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать", - сказал Мурашко на правительственном часе в Госдуме.
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"И мне кажется, что (стоит возобновить) обсуждения, которые были, - поднять возраст для продажи алкоголя до 21 года. Если вы посмотрите статистику, как только исполняется 18 лет, смертность между мужчинами и женщинами, между мальчиками и девочками начинает резко меняться. Если до 18 лет это примерно в одних цифрах идет, то после 18 лет, когда более свободная жизнь наступает, здесь мальчики сразу же дают более высокие показатели смертности. Поэтому не хотел бы сейчас прямо кардинально заявлять, но, я думаю, что нужно подумать (о том, чтобы поднять возраст продажи алкоголя)", - отметил министр.
По его словам, правильным путем для сокращения смертности является именно сокращение употребления алкоголя.
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"На мой взгляд, это путь, который реализуется достаточно хорошо. И именно для того, чтобы не формировать в последующем культуру привязанности (к алкоголю), это (поднять возраст продажи) уже можно сделать сегодня. И я думаю, что депутаты это обсуждали, об этом говорили, и если готовы к реализации, почему нет", - подчеркнул он.
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Обсудить 7
РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоАлкоголь
Популярные комментарии
Уже 1000 раз доказано Итальянцами, Испанцами, Французами, Грузинами .... что если не нарушать дозировки и пить только вино, то живешь дольше)) Также и за рулем, если ездить по правилам - вообще нет ДТП))
13 мая, 14:41
Дмитрий Пушков
152200117
да кто их считает - главная статистка короновирус, остальное не считается)
13 мая, 15:50
Boris Kuzhnurov
2600101
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