Эксперты рассказали, сколько туристов посетили Хорватию за одну неделю

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько туристов посетили Хорватию в первую неделю после открытия турсезона, Эксперты рассказали, сколько туристов посетили Хорватию в первую неделю после открытия турсезона, сообщает Croatia Week.

Туризм в Хорватии оживает. С 11 по 17 мая в стране было зафиксировано 8,7 тысячи прибытий, рассказали в Хорватском национальном управлении по туризму (HTZ). Для сравнения: в апреле власти зафиксировали лишь 9,5 тысячи прибытий.

Пока большинство путешественников – местные жители (74 процента), 15 процентов – гости из Словении, остальные приезжают из других стран.

Четверть туристов забронировали отели, остальные выбирали апартаменты и другие вида размещения.

В ближайшее время HTZ планирует запустить две рекламные кампании для иностранных гостей. Первая – для посетителей из соседних и других центральноевропейских стран. Это Словения, Венгрия Германия, Австрия, Польша, Италия, Словакия, Чехия, жители которых, вероятно, смогут отдохнуть на хорватских курортах уже в этом году.