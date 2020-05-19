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Туризм
2020-05-19T12:46
https://ria.ru/20200519/1571667705.html
Эксперты рассказали, сколько туристов посетили Хорватию за одну неделю
https://cdn21.img.ria.ru/images/93042/84/930428491_0:85:1024:661_1036x0_80_0_0_101029cc3ae914e3f287c3f26da43ba2.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, сколько туристов посетили Хорватию за одну неделю

12:46 19.05.2020
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© РИА Новости / Анжела БабенкоДубровник, Хорватия
Дубровник, Хорватия
© РИА Новости / Анжела Бабенко
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько туристов посетили Хорватию в первую неделю после открытия турсезона, сообщает Croatia Week.
Туризм в Хорватии оживает. С 11 по 17 мая в стране было зафиксировано 8,7 тысячи прибытий, рассказали в Хорватском национальном управлении по туризму (HTZ). Для сравнения: в апреле власти зафиксировали лишь 9,5 тысячи прибытий.
Пока большинство путешественников – местные жители (74 процента), 15 процентов – гости из Словении, остальные приезжают из других стран.
Четверть туристов забронировали отели, остальные выбирали апартаменты и другие вида размещения.
В ближайшее время HTZ планирует запустить две рекламные кампании для иностранных гостей. Первая – для посетителей из соседних и других центральноевропейских стран. Это Словения, Венгрия Германия, Австрия, Польша, Италия, Словакия, Чехия, жители которых, вероятно, смогут отдохнуть на хорватских курортах уже в этом году.
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Вторая рекламная кампания будет нацелена на перспективу – на важные для страны туррынки – США, Китай, Южная Корея. Граждан этих государств властям Хорватии хотелось бы пригласить на отдых после окончания пандемии.
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