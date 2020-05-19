ЕАЭС важно найти пути сохранения сельского хозяйства, заявил Лукашенко

МИНСК, 19 мая - РИА Новости. Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в условиях пандемии коронавируса COVID-19 крайне важно найти пути сохранения сельскохозяйственных и промышленных отраслей, одновременно приняв все меры по защите людей, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Все чаще мы слышим самые негативные прогнозы экспертов для отдельных государств, даже континентов на ближайшую и отдаленную перспективу. Одной из наиболее особых проблем они называют вопрос обеспечения населения продовольствием. Поэтому сегодня нам крайне важно найти пути сохранения сельскохозяйственных и промышленных отраслей наших стран, одновременно приняв все меры по защите людей", - заявил Лукашенко в ходе онлайн-саммита ЕАЭС. Отрывок его выступления показал телеканал "Россия 24".
По его словам, длительные карантины и самоизоляция населения, введенные из-за коронавируса, отчетливо показали, что "даже у сверхдержав нет запаса прочности, позволяющего в условиях закрытых границ и неработающих предприятий сколь-нибудь значительное время удерживать от спада национальные экономики".
Ранее Лукашенко заявлял, что странам ЕАЭС надо принять своевременные решения по обеспечению продовольственной безопасности после пандемии. Как отмечал белорусский лидер, в последнее время повышенный спрос на продукты питания отчетливо показал, что "этой темой нужно заниматься на нашем высшем уровне".
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