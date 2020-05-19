ЕАЭС важно найти пути сохранения сельского хозяйства, заявил Лукашенко

По его словам, длительные карантины и самоизоляция населения, введенные из-за коронавируса, отчетливо показали, что "даже у сверхдержав нет запаса прочности, позволяющего в условиях закрытых границ и неработающих предприятий сколь-нибудь значительное время удерживать от спада национальные экономики".

Ранее Лукашенко заявлял, что странам ЕАЭС надо принять своевременные решения по обеспечению продовольственной безопасности после пандемии. Как отмечал белорусский лидер, в последнее время повышенный спрос на продукты питания отчетливо показал, что "этой темой нужно заниматься на нашем высшем уровне".