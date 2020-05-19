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2020-05-19T12:15
https://ria.ru/20200519/1571665365.html
Комитеты СФ рекомендовали назначить Разинкина заместителем генпрокурора
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РИА Новости

Комитеты СФ рекомендовали назначить Разинкина заместителем генпрокурора

12:15 19.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по обороне и безопасности на заседании рекомендовали верхней палате назначить на должность заместителя генпрокурора замруководителя управления Следственного комитета по расследованию особо важных дел Анатолия Разинкина.
Этот вопрос Совфед рассмотрит 20 мая.
Как сообщил ранее РИА Новости председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, соответствующее представление президента поступило в верхнюю палату.
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