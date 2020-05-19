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Омская область
2020-05-19T12:57
https://ria.ru/20200519/1571665310.html
Губернатор рассказал о новом госпитале минобороны в Омске
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РИА Новости

Губернатор рассказал о новом госпитале минобороны в Омске

12:14 19.05.2020 (обновлено: 12:57 19.05.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
ОМСК, 19 мая – РИА Новости. Новый госпиталь минобороны в Омске пока не задействован в борьбе с коронавирусом, поскольку коек для больных хватает, учреждение является стратегическим резервом региона, заявил губернатор Омской области Александр Бурков.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении строительства 16 медицинских центров для больных коронавирусом на 1,6 тысячи коек. Четыре дня назад ввели госпитали в Калининграде, Пушкине, Севастополе, Ростове-на-Дону, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске и Омске. По данным пресс-службы правительства Омской области, военный госпиталь на 100 коек общей площадью 5286 квадратных метров был построен в центре Омска всего за 57 суток.
"На сегодняшний день койки в госпитале не используем, потому что развёрнутых 1546 коек хватает, из них занято не более 65%… Койки есть свободные, и мы готовы открыть дополнительно ещё 500 коек... Госпиталь Минобороны является для нас стратегическим резервом в случае вспышки заболеваемости. Сегодня военные могут использовать его для своих служащих, в дальнейшем госпиталь будет многофункциональным, предназначенным не только для лечения коронавируса", - рассказал Бурков на пресс-конференции.
По словам главы региона, важно, что госпиталь оснащён аппаратом экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который применяется для спасения крайне тяжёлых больных. Теперь в регионе два подобных аппарата. Также госпиталь оснащён переносными аппаратами искусственной вентиляции лёгких и современными цифровыми рентген-аппаратами.
"Все палаты боксированные, часть – одноместные, часть - двухместные. Я был на этой стройке три-четыре раза, город делал благоустройство (вокруг здания). Наши студенты активно там работали, порядка 50 ребят. Все стройматериалы - из Омской области. Мы поддержали своих работников строительной отрасли", - добавил Александр Бурков.
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