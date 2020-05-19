Губернатор рассказал о новом госпитале минобороны в Омске

"На сегодняшний день койки в госпитале не используем, потому что развёрнутых 1546 коек хватает, из них занято не более 65%… Койки есть свободные, и мы готовы открыть дополнительно ещё 500 коек... Госпиталь Минобороны является для нас стратегическим резервом в случае вспышки заболеваемости. Сегодня военные могут использовать его для своих служащих, в дальнейшем госпиталь будет многофункциональным, предназначенным не только для лечения коронавируса", - рассказал Бурков на пресс-конференции.