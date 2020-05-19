На севере Казахстана число случаев коронавируса в колонии достигло 25

НУР-СУЛТАН, 19 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в колонии "Черный беркут" в городе Житикара в Костанайской области на севере Казахстана выросло до 25, сообщил во вторник региональный департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг.
В Казахстане подтверждены более 6,7 тысячи случаев коронавируса, из них 35 случаев со смертельным исходом. В конце апреля президент республики Касым-Жомарт Токаев сообщил о смягчении карантина в регионах, где ситуацию с коронавирусом удалось взять под контроль. В частности, в стране было частично возобновлено внутреннее авиасообщение. Срок чрезвычайного положения, введенного из-за коронавируса, в республике истек 11 мая. Во вторник департамент сообщал, что коронавирус подтвердился у 19 сотрудников колонии в Житикаре.
"С момента выявления первого зараженного в Житикаре, а также отдельных случаев заболевания в данном учреждении областным оперативным штабом было принято решение провести обследование всех сотрудников. Из числа выявленных только двое имеют легкие катаральные явления: насморк, першение в горле, у остальных нет симптомов. Все 25 человек госпитализированы в инфекционное отделение Житикаринской ЦРБ. Состояние у всех пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении ведомства.
Были также протестированы наиболее близкие контакты инфицированных, в том числе среди осужденных, у всех результат теста отрицательный. В колонии содержатся 287 осужденных, работают 87 сотрудников. Контакты между сотрудниками и осужденными были минимизированы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Сотрудники с отрицательным результатом теста были направлены на домашний карантин. Учреждение работает в штатном режиме.
Колонию в Житикаре называют "Черным беркутом", это одно из учреждений в Казахстане, где заключенные отбывают пожизненное наказание. В настоящее время среди тех, кто отбывает наказание в "Черном беркуте", - бывший пограничник Владислав Челах, который осужден за массовое убийство на пограничном посту "Арканкерген" в мае 2012 года, и приговоренный в 2016 году к смертной казни за убийство в Алма-Ате десяти человек Руслан Кулекбаев.
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