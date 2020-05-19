На севере Казахстана число случаев коронавируса в колонии достигло 25

"С момента выявления первого зараженного в Житикаре, а также отдельных случаев заболевания в данном учреждении областным оперативным штабом было принято решение провести обследование всех сотрудников. Из числа выявленных только двое имеют легкие катаральные явления: насморк, першение в горле, у остальных нет симптомов. Все 25 человек госпитализированы в инфекционное отделение Житикаринской ЦРБ. Состояние у всех пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении ведомства.