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Туризм
2020-05-19T12:09
https://ria.ru/20200519/1571664863.html
Туристы из соседних с Бурятией регионов попадут на Байкал не раньше июля
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РИА Новости

Туристы из соседних с Бурятией регионов попадут на Байкал не раньше июля

12:09 19.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СмирновБурятия
Бурятия
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Бурятия. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 19 мая - РИА Новости. Туристы из соседних с Бурятией регионов - Иркутской области и Забайкальского края, при условии стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции, с 1 июля смогут приехать на Байкал, когда остальные - пока неизвестно, сообщила во вторник журналистам министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.
Ранее в Бурятии сообщили, что при благоприятной эпидемиологической обстановки туристический сезон для жителей республики могут открыть 29 мая.
"Что касается наших соседей - ориентировочная дата с 1 июля... Пока (приезд) на такую далекую перспективу (как) Москва, Санкт-Петербург или Дальний Восток, мы не рассматриваем. Но ситуация меняется очень быстро, в принципе если месяц июнь для жителей Бурятии отработаем без каких-то новых случаев (COVID-19), вспышек, выявления новых очагов, то я думаю, к отрасли туризма будет еще больше доверия и будет решаться вопрос об открытии для других регионов для жителей", - сказала Бадмацыренова.
Она отметила, что после отмены режима самоизоляции многие захотят отдохнуть на природе и зарядиться мощной энергией Байкала.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияНовости - ТуризмБайкалИркутская областьЗабайкальский край
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