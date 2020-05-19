Туристы из соседних с Бурятией регионов попадут на Байкал не раньше июля

КРАСНОЯРСК, 19 мая - РИА Новости. Туристы из соседних с Бурятией регионов - Иркутской области и Забайкальского края, при условии стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции, с 1 июля смогут приехать на Байкал, когда остальные - пока неизвестно, сообщила во вторник журналистам министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.
Ранее в Бурятии сообщили, что при благоприятной эпидемиологической обстановки туристический сезон для жителей республики могут открыть 29 мая.
"Что касается наших соседей - ориентировочная дата с 1 июля... Пока (приезд) на такую далекую перспективу (как) Москва, Санкт-Петербург или Дальний Восток, мы не рассматриваем. Но ситуация меняется очень быстро, в принципе если месяц июнь для жителей Бурятии отработаем без каких-то новых случаев (COVID-19), вспышек, выявления новых очагов, то я думаю, к отрасли туризма будет еще больше доверия и будет решаться вопрос об открытии для других регионов для жителей", - сказала Бадмацыренова.
Она отметила, что после отмены режима самоизоляции многие захотят отдохнуть на природе и зарядиться мощной энергией Байкала.
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