Детей по квоте отправят в федеральный детский лагерь в ближайшие смены

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Дети, которые прошли конкурс или по квоте имеют путевку в федеральный детский лагерь, будут распределены на ближайшие открывшиеся смены, сказала заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Янина Голубева.
"Дети, которые прошли конкурс либо по какой-то квоте уже имеют путёвку в федеральный детский центр, они будут в первоочередном порядке распределены на ближайшие открывшиеся полноценные смены. Все дети, которые прошли отбор и попали в федеральные центры, они попадут в них, как только будет такая возможность", - сказала Голубева в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.
В число федеральных детских центров входят "Артек", "Орленок", "Океан", "Смена".