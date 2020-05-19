Детей по квоте отправят в федеральный детский лагерь в ближайшие смены

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Дети, которые прошли конкурс или по квоте имеют путевку в федеральный детский лагерь, будут распределены на ближайшие открывшиеся смены, сказала заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Янина Голубева.