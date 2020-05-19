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Детей по квоте отправят в федеральный детский лагерь в ближайшие смены
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РИА Новости

Детей по квоте отправят в федеральный детский лагерь в ближайшие смены

11:48 19.05.2020 (обновлено: 12:31 19.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтатуя на стадионе детского лагеря
Статуя на стадионе детского лагеря
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Статуя на стадионе детского лагеря. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Дети, которые прошли конкурс или по квоте имеют путевку в федеральный детский лагерь, будут распределены на ближайшие открывшиеся смены, сказала заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Янина Голубева.
"Дети, которые прошли конкурс либо по какой-то квоте уже имеют путёвку в федеральный детский центр, они будут в первоочередном порядке распределены на ближайшие открывшиеся полноценные смены. Все дети, которые прошли отбор и попали в федеральные центры, они попадут в них, как только будет такая возможность", - сказала Голубева в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.
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