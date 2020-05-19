Минпросвещения разработало программу онлайн-смен для детей на лето

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Министерство просвещения совместно с педагогическим вузами России разработали программу так называемых онлайн-смен для детей в период летних каникул с учетом ситуации по коронавирусу, рассказала заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства Янина Голубева.
"Если мы не направляем детей в июне, а судя по всему, мы не готовы с учетом в целом ситуации по стране открывать летнюю кампанию в июне, соответственно, нам надо подумать о занятости детей. И на этот счет министерством просвещения совместно с педагогическими вузами страны разработана программа, так называемая онлайн-смена, в которой в онлайн-режиме обучаются вожатые навыкам ведения онлайн-смен", - рассказала Голубева на заседании комитета СФ по социальной политике.
"Да, конечно, это не полноценная замена отдыху и оздоровлению детей, но вместе с тем это как некая занятость, чтобы детишки наши после окончания учебного года имели возможность общения, развития, занятости, не было возможности попадания на, так скажем, деструктивные сайты, и как можно больше времени занимать их трудом", - добавила она.
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