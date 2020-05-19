Минпросвещения разработало программу онлайн-смен для детей на лето

"Если мы не направляем детей в июне, а судя по всему, мы не готовы с учетом в целом ситуации по стране открывать летнюю кампанию в июне, соответственно, нам надо подумать о занятости детей. И на этот счет министерством просвещения совместно с педагогическими вузами страны разработана программа, так называемая онлайн-смена, в которой в онлайн-режиме обучаются вожатые навыкам ведения онлайн-смен", - рассказала Голубева на заседании комитета СФ по социальной политике.