В Раде начали сбор подписей за отставку главы минздрава Украины

"Я призываю каждого из вас подписаться под этим постановлением, потому что если вы этого не сделаете, то станете соучастником этого преступления, и когда поедете к себе в регионы в больницы, то вас врачи будут спрашивать: а что вы сделали, чтобы нас защитить нас и уволить министра, который ворует и убивает? Потому что никак кроме как массовым убийством это назвать нельзя", - заявила депутат. Она пояснила, что "массовым убийством" она считает невыполнение в полном объеме поставки защитных костюмов для медработников.