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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T11:53
https://ria.ru/20200519/1571663153.html
В Раде начали сбор подписей за отставку главы минздрава Украины
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564934086_0:316:2880:1936_1036x0_80_0_0_91e8f26bcf664a54a9e4ad0512eec9ae.jpg
РИА Новости

В Раде начали сбор подписей за отставку главы минздрава Украины

11:43 19.05.2020 (обновлено: 11:53 19.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты Верховной рады Украины во время заседания
Депутаты Верховной рады Украины во время заседания
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутаты Верховной рады Украины во время заседания. Архивное фото
КИЕВ, 19 мая - РИА Новости. Депутаты оппозиционной фракции "Голос" в Верховной раде Украины инициировали сбор подписей за постановление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова в связи с неудовлетворительным обеспечением медиков в период эпидемии коронавируса, заявила во вторник депутат партии Александра Устинова.
Рада назначила 30 марта Степанова министром здравоохранения.
По словам Устиновой, несмотря на обещания главы минздрава, на Украину не прибыли защитные костюмы для медиков. "Я вам хочу сказать: я вчера была на таможне. Не приехали костюмы. Вместо 72 тысяч костюмов, которые должны были приехать и защищать наших медиков, приехало 29 (тысяч – ред.). Нам просто врут в лицо в то время, когда на Украине каждый день 100 медицинских работников инфицируются COVID-19. Только вчера начались забастовки в Харькове, когда медики выходили и говорили - у нас нечем себя защитить", - сказала Устинова, выступая в Раде во вторник.
По ее словам, фракция "Голос" начала сбор подписей за постановление, чтобы "этот человек ушел с должности".
"Я призываю каждого из вас подписаться под этим постановлением, потому что если вы этого не сделаете, то станете соучастником этого преступления, и когда поедете к себе в регионы в больницы, то вас врачи будут спрашивать: а что вы сделали, чтобы нас защитить нас и уволить министра, который ворует и убивает? Потому что никак кроме как массовым убийством это назвать нельзя", - заявила депутат. Она пояснила, что "массовым убийством" она считает невыполнение в полном объеме поставки защитных костюмов для медработников.
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Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность.
С 11 мая власти ослабили ограничительные меры. Среди прочего, в стране начинают работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках. В Киеве ослабления ограничительных мер начали действовать с 12 мая. При этом работа общественного транспорта ограничена, им могут пользоваться граждане по спецпропускам, в том числе медики и полицейские. Следующий этап ослабления карантина запланирован с 22 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСитуация на Украине"Голос"Максим СтепановАлександр УстиновВерховная Рада УкраиныВОЗХарьковКиевУкраинаВ мире
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