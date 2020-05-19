Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T11:33
https://ria.ru/20200519/1571662450.html
Число зараженных коронавирусом на месторождении Тенгиз выросло на 142
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569279774_0:45:3013:1740_1036x0_80_0_0_d58ba29953c2156e0cdda4f992dad4fd.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом на месторождении Тенгиз выросло на 142

11:33 19.05.2020
445
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус нового типа в Клиническом медицинском центре Читы
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус нового типа в Клиническом медицинском центре Читы
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
АЛМА-АТА, 19 мая - РИА Новости. Анализы на COVID-19 еще 142 рабочих с нефтяного месторождения Тенгиз в Атырауской области Казахстана (на западе страны) дали положительный результат, за сутки общее число выявленных случаев заражения среди нефтяников выросло до 689, сообщил во вторник региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
"Еще 142 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано на Тенгизском месторождении. Таким образом, число заболевших на Тенгизском месторождении достигло 689 человек", - говорится в сообщении на сайте штаба.
По данным штаба, "все заболевшие - сотрудники подрядных организаций, прошедшие обязательный скрининг перед перевахтовкой и демобилизацией с месторождения".
В целом число выявленных случаев заражения коронавирусом в регионе достигло 769.
Вахтовый поселок золотодобытчиков
18 мая, 14:15Распространение нового коронавируса
Коронавирус подтвердили у 312 сотрудников ПАО "Полюс Красноярск"
Месторождение Тенгиз разрабатывается компанией Тенгизшевройл (ТШО). ТШО была создана в 1993 году правительством Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron для разработки этого месторождения. В настоящее время Chevron принадлежит 50% ТШО, "Казмунайгазу" - 20%, ExxonMobil - 25% и LukArco (структура "Лукойла") - 5%.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
111100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТенгизшевройлАтырауская областьКазахстанВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США
Президент США Дональд Трамп
Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии
Участники экспедиции смотрят на пролив Фриза и остров Итуруп южной группы Большой гряды Курильских островов
МИД Японии вернул в доклад формулировку о принадлежности Южных Курил
Трансляция церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве
"Фактор Зеленского". Почему России больше не ставят его в пример
Курьер по доставке еды сервиса Яндекс.Еда
Россияне на треть сократили свои расходы в апреле на самоизоляции
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Инфекционисты оценили влияние майских выходных на заболеваемость COVID-19
Высотка на Котельнической набережной
Синоптики рассказали, когда в Москву придет летняя погода
РИА.Lab. Платформа иммерсивной журналистики
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс на XI Гайдаровском форуме
Чубайс сравнил нефть со сдохшей лошадью
Закрытое на карантин кафе
Эксперт предрек размывание границ между общепитом и ретейлом в России
Клайпедский морской порт
Белоруссия ожидает прибытия первого танкера с нефтью из США до 5 июня
Сотрудник ресторана возле таблички Теперь открыто в Сан-Антонио
Чем политики заплатят за карантин?
Медсестра в прививочном кабинете
В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
Ученые в Китае считают, что их лекарство остановит пандемию COVID-19
Московский Кремль и пустая Кремлевская набережная
В Москве во вторник ожидается до 13 градусов тепла
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
Лента новостейМолния