Число зараженных коронавирусом на месторождении Тенгиз выросло на 142

АЛМА-АТА, 19 мая - РИА Новости. Анализы на COVID-19 еще 142 рабочих с нефтяного месторождения Тенгиз в Атырауской области Казахстана (на западе страны) дали положительный результат, за сутки общее число выявленных случаев заражения среди нефтяников выросло до 689, сообщил во вторник региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
"Еще 142 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано на Тенгизском месторождении. Таким образом, число заболевших на Тенгизском месторождении достигло 689 человек", - говорится в сообщении на сайте штаба.
По данным штаба, "все заболевшие - сотрудники подрядных организаций, прошедшие обязательный скрининг перед перевахтовкой и демобилизацией с месторождения".
В целом число выявленных случаев заражения коронавирусом в регионе достигло 769.
Месторождение Тенгиз разрабатывается компанией Тенгизшевройл (ТШО). ТШО была создана в 1993 году правительством Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron для разработки этого месторождения. В настоящее время Chevron принадлежит 50% ТШО, "Казмунайгазу" - 20%, ExxonMobil - 25% и LukArco (структура "Лукойла") - 5%.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
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