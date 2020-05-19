Роспотребнадзор рассказал об условиях организации детского отдыха

По ее словам, летний сезон детского отдыха будет сопровождаться рядом ограничений из-за пандемии коронавируса. Роспотребнадзор почти подготовил проект рекомендаций по организации работы летних оздоровительных учреждений стационарного типа.

Она уточнила, что основными будет одномоментный заезд, а не в течение нескольких дней, в течение смены персонал должен все время находиться в лагере.