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2020-05-19T11:38
https://ria.ru/20200519/1571661881.html
Роспотребнадзор рассказал об условиях организации детского отдыха
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РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал об условиях организации детского отдыха

11:26 19.05.2020 (обновлено: 11:38 19.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДети на набережной в Анапе
Дети на набережной в Анапе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Дети на набережной в Анапе. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Организация детского отдыха должна проходить в особых условиях, в том числе одномоментный заезд и постоянное нахождение персонала в лагере, заявила замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.
По ее словам, летний сезон детского отдыха будет сопровождаться рядом ограничений из-за пандемии коронавируса. Роспотребнадзор почти подготовил проект рекомендаций по организации работы летних оздоровительных учреждений стационарного типа.
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"Но общие такие условия, о которых мы говорим, коллеги уже частично назвали - это начало все-таки 1 июля скорее всего, организация отдыха должна быть обеспечена определенными необходимыми условиями", - сказала Брагина на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Она уточнила, что основными будет одномоментный заезд, а не в течение нескольких дней, в течение смены персонал должен все время находиться в лагере.
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