Роспотребнадзор рассказал об условиях организации детского отдыха

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Организация детского отдыха должна проходить в особых условиях, в том числе одномоментный заезд и постоянное нахождение персонала в лагере, заявила замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.
По ее словам, летний сезон детского отдыха будет сопровождаться рядом ограничений из-за пандемии коронавируса. Роспотребнадзор почти подготовил проект рекомендаций по организации работы летних оздоровительных учреждений стационарного типа.
10 октября 2019, 16:59ТуризмМинпросвещения призвало развивать детский отдых в Крыму
"Но общие такие условия, о которых мы говорим, коллеги уже частично назвали - это начало все-таки 1 июля скорее всего, организация отдыха должна быть обеспечена определенными необходимыми условиями", - сказала Брагина на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Она уточнила, что основными будет одномоментный заезд, а не в течение нескольких дней, в течение смены персонал должен все время находиться в лагере.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.