Минздрав оценил ситуацию с оснащением медучреждений для работы с COVID-19

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Проблем с оснащением медучреждений для пациентов с COVID-19 в регионах нет, но есть вопросы по организации и подходам к лечению, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.
"Проблем по регионам на сегодняшний день нет - по оснащению именно. Есть проблемы по организации работы, есть проблемы другого характера - по подходам к лечению, но проблем в оснащении мы не видим", - сказал Гриднев на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.