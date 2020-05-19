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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T11:23
https://ria.ru/20200519/1571661697.html
Минздрав оценил ситуацию с оснащением медучреждений для работы с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199820_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7c318a7c37532afb7efa5bde1ce03085.jpg
РИА Новости

Минздрав оценил ситуацию с оснащением медучреждений для работы с COVID-19

11:23 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи и пациенты
Врачи и пациенты
© РИА Новости / Илья Питалев
Врачи и пациенты. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Проблем с оснащением медучреждений для пациентов с COVID-19 в регионах нет, но есть вопросы по организации и подходам к лечению, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.
"Проблем по регионам на сегодняшний день нет - по оснащению именно. Есть проблемы по организации работы, есть проблемы другого характера - по подходам к лечению, но проблем в оснащении мы не видим", - сказал Гриднев на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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