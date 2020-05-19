В Рособрнадзоре рассказали об итоговых собеседованиях в девятых классах

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Большинство регионов провело итоговое собеседование по русскому языку у девятиклассников в резервный срок 18 мая, три четверти субъектов провели его в дистанционном формате, сообщает пресс-служба Большинство регионов провело итоговое собеседование по русскому языку у девятиклассников в резервный срок 18 мая, три четверти субъектов провели его в дистанционном формате, сообщает пресс-служба Рособрнадзора

"Итоговое собеседование по русскому языку для девятых классов в резервный срок 18 мая прошло в большинстве регионов, почти три четверти из них провели его в дистанционной форме", - говорится в сообщении.

Итоговое собеседование было введено для выпускников девятых классов как обязательное с 2018/2019 учебного года. В 2020 году подавляющее большинство девятиклассников уже сдали его 12 февраля и 11 марта, получив "зачет".

Рособрнадзор предоставил регионам возможность самим определять, проводить ли собеседование в дополнительный срок 18 мая. В этот день итоговое собеседование не было проведено в 19 регионах.

Для тех регионов, где эпидемиологическая ситуация и принятые ограничительные меры не позволили организовать собеседование 18 мая, Рособрнадзор определит новый дополнительный срок его проведения.