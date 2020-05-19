Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T11:22
https://ria.ru/20200519/1571661438.html
В Рособрнадзоре рассказали об итоговых собеседованиях в девятых классах
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567028658_0:177:3076:1908_1036x0_80_0_0_47d3bbfbc97a25e2f52186482b6b6dca.jpg
РИА Новости

В Рособрнадзоре рассказали об итоговых собеседованиях в девятых классах

11:20 19.05.2020 (обновлено: 11:22 19.05.2020)
1634
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчитель одной из школ
Учитель одной из школ
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Учитель одной из школ. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Большинство регионов провело итоговое собеседование по русскому языку у девятиклассников в резервный срок 18 мая, три четверти субъектов провели его в дистанционном формате, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
"Итоговое собеседование по русскому языку для девятых классов в резервный срок 18 мая прошло в большинстве регионов, почти три четверти из них провели его в дистанционной форме", - говорится в сообщении.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
17 мая, 11:40Распространение нового коронавируса
Фальков: в ряде регионов в вузах могут пройти традиционные экзамены
Итоговое собеседование было введено для выпускников девятых классов как обязательное с 2018/2019 учебного года. В 2020 году подавляющее большинство девятиклассников уже сдали его 12 февраля и 11 марта, получив "зачет".
Рособрнадзор предоставил регионам возможность самим определять, проводить ли собеседование в дополнительный срок 18 мая. В этот день итоговое собеседование не было проведено в 19 регионах.
Для тех регионов, где эпидемиологическая ситуация и принятые ограничительные меры не позволили организовать собеседование 18 мая, Рособрнадзор определит новый дополнительный срок его проведения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
210002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
Рекомендуем
Вход в здание министерства образования и науки РФ
В Минобрнауки рассказали о порядке проведения экзаменов в вузах
Президент РФ Владимир Путин
Путин обратился к российским евреям в День спасения и освобождения
РИА.Lab. Платформа иммерсивной журналистики
Писатель Захар Прилепин
Минюст разрешил партии Захара Прилепина "За правду" участвовать в выборах
Полевой мобильный госпиталь в Красноярском крае, установленный военнослужащими Центрального военного округа. Скриншот видео
В Красноярском крае развернули мобильный госпиталь на сто коек
Сдача ЕГЭ по географии и литературе
ЕГЭ по базовой математике не будут проводить в 2020 году
Дистанционное обучение школьников
Московские школьники завершили учебный год
Крым. Гурзуф. Вид на пляж
К 27 мая власти Крыма сообщат об особенностях работы курортов летом
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полицейские нашли мать задушенного в Коломне ребенка
Президент США Дональд Трамп
Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии
Трансляция церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве
"Фактор Зеленского". Почему России больше не ставят его в пример
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Евровидение в России смотрели два миллиона зрителей
Кадр из фильма Спутник
Фильм "Спутник" выйдет в прокат в США, Великобритании и Австралии
Школьница во время дистанционного обучения дома
Калининградские школы возобновили подготовку выпускников к ЕГЭ
Медицинская сестра делает укол ребенку в детской поликлинике
Прививка БЦЖ не защищает от коронавируса, считают ученые
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
Лента новостейМолния