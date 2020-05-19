Постпред России при ЮНЕСКО прокомментировал новые санкции Киева

ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости, Виктория Иванова. Киев, вводя санкции против российских учреждений культуры, противопоставляет себя международному культурному сообществу, "выглядит, словно дикарь с дубиной на концерте", заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов.
Ранее Украина ввела санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России. В санкционном списке есть Русское географическое общество, Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Институт археологии Российской академии наук, МГУ имени Ломоносова. В списке научные археологические организации и институты Крыма, а также Крымский Федеральный университет.
По словам Кузнецова, введение санкций - "русофобская, пещерная акция киевских властей, которая недопустима не только в международном общении, но и вообще в приличном обществе".
"Получается, что Украина своими действиями фактически противопоставляет себя всему мировому культурному сообществу. Это выглядит так, словно какой-то дикарь с дубиной пришел и устроил скандал на концерте симфонической музыки. И это печально: в прошлом Украина вносила заметный вклад в деятельность ЮНЕСКО, а сегодня она ассоциируется исключительно с темой конфронтации с Россией. В других областях ее попросту не видно", - добавил собеседник агентства.
Постпред отметил, что "складывается впечатление, что арсенал русофобских затей постепенно истощается".
"Возникает вопрос – а что дальше? Если теперь объектами нападок стали такие крупнейшие центры не только российской, но и, подчеркну, мировой культуры, как Государственный Эрмитаж, то что потом? Дальше они что, на Майдане будут, подобно нацистам, жечь книги русских классиков? Словом, все это вызывает тягостное впечатление", - сказал Кузнецов.