Постпред России при ЮНЕСКО прокомментировал новые санкции Киева

По словам Кузнецова, введение санкций - "русофобская, пещерная акция киевских властей, которая недопустима не только в международном общении, но и вообще в приличном обществе".

"Возникает вопрос – а что дальше? Если теперь объектами нападок стали такие крупнейшие центры не только российской, но и, подчеркну, мировой культуры, как Государственный Эрмитаж, то что потом? Дальше они что, на Майдане будут, подобно нацистам, жечь книги русских классиков? Словом, все это вызывает тягостное впечатление", - сказал Кузнецов.