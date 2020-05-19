Эксперт РАН оценил решение продлить больничные для граждан старше 65 лет

По его словам, почти у всех пенсионеров есть необходимый стаж в восемь лет, который предполагает оплату больничного в стопроцентном размере.

Эксперт также отметил, что значительная часть пенсионеров продолжает работать дистанционно, что также не влечет за собой снижение зарплаты.

Ранее правительство внесло соответствующие изменения во временные правила оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним. Так, граждане старше 65 лет, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, смогут получить электронный больничный на период с 12 по 29 мая. При стаже более восьми лет, больничный будет оплачиваться в стопроцентном размере, пояснили в ведомстве.