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2020-05-19T11:06
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Эксперт РАН оценил решение продлить больничные для граждан старше 65 лет
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РИА Новости

Эксперт РАН оценил решение продлить больничные для граждан старше 65 лет

11:06 19.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкРабота за компьютером
Работа за компьютером
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Продление больничных для работающих пенсионеров не скажется на их доходах в мае, заявил в комментарии Ura.ru заведующий лабораторией Проблем уровня и качества жизни населения Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков.
По его словам, почти у всех пенсионеров есть необходимый стаж в восемь лет, который предполагает оплату больничного в стопроцентном размере.
Эксперт также отметил, что значительная часть пенсионеров продолжает работать дистанционно, что также не влечет за собой снижение зарплаты.
Ранее правительство внесло соответствующие изменения во временные правила оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним. Так, граждане старше 65 лет, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, смогут получить электронный больничный на период с 12 по 29 мая. При стаже более восьми лет, больничный будет оплачиваться в стопроцентном размере, пояснили в ведомстве.
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РоссияРоссийская академия наукПравительство РФОбщество
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