В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 256

Семнадцатого мая в ведомстве сообщали о 248 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики. По состоянию на понедельник новых случаев выявлено не было.

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено восемь новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 19 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР - 256. На лечении 207 пациентов. Выписаны 42 человека. Летальных случаев семь", - говорится в сообщении пресс-службы.