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Туризм
2020-05-19T11:25
https://ria.ru/20200519/1571660249.html
К 27 мая власти Крыма сообщат об особенностях работы курортов летом
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РИА Новости

К 27 мая власти Крыма сообщат об особенностях работы курортов летом

11:25 19.05.2020
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© Фото : Александр АндреевКрым. Гурзуф. Вид на пляж
Крым. Гурзуф. Вид на пляж
© Фото : Александр Андреев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Информация об особенностях работы санаторно-курортной отрасли Крыма в предстоящий сезон будет озвучена до 27 мая, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее он заявил, что решение о возможном открытии отелей, пансионатов и санаториев в регионе должно быть принято до начала лета на федеральном уровне.
"Вчера я разговаривал с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. 26 мая возвращаемся к обсуждению темы работы санаторно-курортных учреждений", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.
Ранее руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова направила письма главам регионов РФ (копия есть в распоряжении РИА Новости), в которых призвала оказать максимально возможные меры региональной поддержки субъектам сферы туризма, инвесторам и инициаторам новых проектов и взять этот процесс под персональный контроль.
Режим всеобщей строгой самоизоляции в Крыму с 18 мая отменен для всех граждан, кроме людей старше 65 лет. Сняты ограничения по работе предприятий, однако всем объектам курортной отрасли, общепиту и предприятиям с массовым скоплением людей пока работать запрещено.
С 12 мая в республике введен режим ношения масок в общественных местах. Все прибывающие на полуостров, не имеющие в Крыму регистрации или собственности, должны находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
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