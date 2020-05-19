К 27 мая власти Крыма сообщат об особенностях работы курортов летом

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Информация об особенностях работы санаторно-курортной отрасли Крыма в предстоящий сезон будет озвучена до 27 мая, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее он заявил, что решение о возможном открытии отелей, пансионатов и санаториев в регионе должно быть принято до начала лета на федеральном уровне.

"Вчера я разговаривал с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. 26 мая возвращаемся к обсуждению темы работы санаторно-курортных учреждений", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.

Ранее руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова направила письма главам регионов РФ (копия есть в распоряжении РИА Новости), в которых призвала оказать максимально возможные меры региональной поддержки субъектам сферы туризма, инвесторам и инициаторам новых проектов и взять этот процесс под персональный контроль.

Режим всеобщей строгой самоизоляции в Крыму с 18 мая отменен для всех граждан, кроме людей старше 65 лет. Сняты ограничения по работе предприятий, однако всем объектам курортной отрасли, общепиту и предприятиям с массовым скоплением людей пока работать запрещено.