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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T11:02
https://ria.ru/20200519/1571659927.html
В Минкомсвязи рассказали о планирующихся вывозных рейсах
https://cdn25.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1036x0_80_0_0_58ec2b795276f3172b61fa5d9e068dc0.jpg
РИА Новости

В Минкомсвязи рассказали о планирующихся вывозных рейсах

10:59 19.05.2020 (обновлено: 11:02 19.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вывозные рейсы россиян из Узбекистана, Ирана, Португалии, Испании и Франции планируются во вторник, сообщила Минкомсвязь.
Ожидаются рейсы "Ташкент — Санкт-Петербург", "Тегеран — Москва", "Лиссабон — Малага — Москва", "Париж — Санкт-Петербург — Москва".
Самолет в небе
Вчера, 08:09Распространение нового коронавируса
В Новосибирск из Таиланда прибыл вывозной рейс с россиянами
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваПортугалияШереметьево (аэропорт)ИспанияОбщество
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