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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T10:51
https://ria.ru/20200519/1571659422.html
Глава Ленинградской области рассказал, когда заработают детсады
https://cdn22.img.ria.ru/images/154768/04/1547680498_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_eea729309fccbf751191fb9b3bb679c6.jpg
РИА Новости

Глава Ленинградской области рассказал, когда заработают детсады

10:51 19.05.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Детские сады в районах Ленинградской области с благополучной эпидемиологической обстановкой откроются с июня, сообщил губернатор области Александр Дрозденко в ходе телефонной линии с жителями региона.
"Точно планируем с 1 июня открыть детские сады в "зеленой" зоне и, с высокой долей вероятности, в "желтой" зоне", - сказал Дрозденко. По его словам, насчет районов "красной" зоны решение еще не принято.
Он напомнил, что в регионе действует разделение на три зоны по степени заражения коронавирусной инфекцией.
В частности, в "зеленой" зоне находятся Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский районы, город Сосновый Бор. В "желтой" - Бокситогорский, Кингисеппский, Ломоносовский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский районы. В "красную" зону входят Всеволожский, Гатчинский, Выборгский, Тосненский, Кировский районы.
По данным на 18 мая, в регионе заболели коронавирусом 2052 человека, умерли 8 человек, выздоровели 697 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Это надолго
Подкаст “Это надолго”: готовим ребёнка к детскому саду
12 мая, 11:00
101012
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Распространение нового коронавирусаАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
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