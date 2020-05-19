Глава Ленинградской области рассказал, когда заработают детсады

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Детские сады в районах Ленинградской области с благополучной эпидемиологической обстановкой откроются с июня, сообщил губернатор области Александр Дрозденко в ходе телефонной линии с жителями региона.
"Точно планируем с 1 июня открыть детские сады в "зеленой" зоне и, с высокой долей вероятности, в "желтой" зоне", - сказал Дрозденко. По его словам, насчет районов "красной" зоны решение еще не принято.
Он напомнил, что в регионе действует разделение на три зоны по степени заражения коронавирусной инфекцией.
В частности, в "зеленой" зоне находятся Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский районы, город Сосновый Бор. В "желтой" - Бокситогорский, Кингисеппский, Ломоносовский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский районы. В "красную" зону входят Всеволожский, Гатчинский, Выборгский, Тосненский, Кировский районы.
По данным на 18 мая, в регионе заболели коронавирусом 2052 человека, умерли 8 человек, выздоровели 697 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.