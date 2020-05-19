Основатель Pink Floyd выложил новую версию “Mother”

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Роджер Уотерс записал на карантине новый вариант песни “Mother” и . Роджер Уотерс записал на карантине новый вариант песни “Mother” и поделился им в своем твиттере.

В условиях изоляции музыкант и его группа исполнили кавер из своих домов.

"Социальное дистанцирование — неизбежное зло в мире коронавируса. Трек "Mother" напомнил мне, насколько важно чувствовать, что ты играешь в каманде", — прокомментировал Уотерс свой пост.

Песню “Mother” он написал в конце 1970-х годов. Впервые она появилась на альбоме “The Wall” группы Pink Floyd. С тех пор он регулярно исполняет ее на сольных выступлениях.

Ранее на карантине Уотерс записал кавер на песню “Paradise” кантри-певца Джона Прайна, скончавшегося от осложнений, вызванных COVID-19.