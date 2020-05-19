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Культура
2020-05-19T11:22
https://ria.ru/20200519/1571659307.html
Основатель Pink Floyd выложил новую версию “Mother”
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РИА Новости

Основатель Pink Floyd выложил новую версию “Mother”

11:22 19.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Роджер Уотерс записал на карантине новый вариант песни “Mother” и поделился им в своем твиттере.
В условиях изоляции музыкант и его группа исполнили кавер из своих домов.
"Социальное дистанцирование — неизбежное зло в мире коронавируса. Трек "Mother" напомнил мне, насколько важно чувствовать, что ты играешь в каманде", — прокомментировал Уотерс свой пост.
Песню “Mother” он написал в конце 1970-х годов. Впервые она появилась на альбоме “The Wall” группы Pink Floyd. С тех пор он регулярно исполняет ее на сольных выступлениях.
Ранее на карантине Уотерс записал кавер на песню “Paradise” кантри-певца Джона Прайна, скончавшегося от осложнений, вызванных COVID-19.
Как и большинство коллег, исполнитель вынужден был отложить свои гастроли из-за пандемии. В марте он сообщил, что его тур по США “This Is Not a Drill”, запланированный на июль, пройдет в 2021 году.
Шоу основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса, архивное фото
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