Во Владимирской области выявили 83 новых случая заражения коронавирусом

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 мск на 19 мая 2020 года лабораторно подтверждено 83 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1920 случаев заболевания", - говорится в сообщении.