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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T10:45
https://ria.ru/20200519/1571658955.html
Во Владимирской области выявили 83 новых случая заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151994_0:182:2996:1867_1036x0_80_0_0_1e4b3da59fa842a7bf96999b741e2d63.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области выявили 83 новых случая заражения коронавирусом

10:45 19.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 83 - до 1920, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 мск на 19 мая 2020 года лабораторно подтверждено 83 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1920 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
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Во Владимире зарегистрированы 365 случаев COVID-19, в городе Петушки и Петушинском районе - 301, в Гусь-Хрустальном районе - 273, Александровском районе - 185, Ковровском районе - 179, Муроме - 167.
Скончались 15 человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус. Выздоровели 242 пациента.
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