Сотрудница аппарата гордумы Уссурийска обвинила депутата в избиении

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая — РИА Новости. Сотрудница аппарата Уссурийской городской думы пожаловалась в полицию на то, что на нее напали депутат Александр Шестун и его помощник, сообщил РИА Новости представитель думы.

По его словам, инцидент произошел на заседании постоянных депутатских комиссий, где обсуждался отчет главы Уссурийского городского округа за 2019 год.

"Этот вопрос вызвал со стороны представителей партии КПРФ бурное возмущение. В результате депутат Александр Владимирович Шестун (избирательный округ №21) и один из помощников депутата ударили специалиста аппарата думы", — сказал собеседник агентства.

Женщина обратилась в травмпункт, где ей выдали больничный, а затем подала в полицию заявление о нанесении вреда здоровью.

В региональном отделении КПРФ заявили, что будут рассматривать вопрос об исключении Шестуна из партии, только если суд признает его виновным.

"Суд сначала должен решить. А до этого мы рассматриваем это как обычную провокацию, которую устроили в Уссурийске против активных коммунистов", — сказал представитель отделения.