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75 лет Великой Победы
2020-05-19T11:15
https://ria.ru/20200519/1571658720.html
Российский посол уверен, что президент Хорватии приедет на парад Победы
https://cdn22.img.ria.ru/images/156301/64/1563016435_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_8ad64b98a06da83c8e6e50d7a8405bbc.jpg
РИА Новости

Российский посол уверен, что президент Хорватии приедет на парад Победы

10:41 19.05.2020 (обновлено: 11:15 19.05.2020)
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© AP Photo / Darko BandicХорватский политический и государственный деятель Зоран Миланович
Хорватский политический и государственный деятель Зоран Миланович
© AP Photo / Darko Bandic
БЕЛГРАД, 19 мая – РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович одним из первых заявил о приезде в Москву на парад Победы 9 мая, он примет участие в мероприятиях и когда будет назначена новая дата проведения торжеств, выразил уверенность в интервью РИА Новости посол России в Загребе Анвар Азимов.
"Нужно отдать должное новому главе хорватского государства Зорану Милановичу, он один из первых подтвердил свое участие в торжествах в Москве 9 мая, которые, к сожалению, были отложены. Я абсолютно уверен, что он воспользуется приглашением, когда торжества все же состоятся в Москве, надеюсь, осенью этого года", - заявил глава российского диппредставительства агентству.
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По его словам, в перспективе рассматривается возможность ответного визита главы российского государства Владимира Путина в Хорватию.
"Это будет, может не в этом году, естественно, а в следующем. Но хорваты ждут нашего президента с ответным визитом, поскольку в 2017 году Колинда Грабар-Китарович была в Москве, поэтому визит президента стоит в повестке дня", - сказал посол России.
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75 лет Великой ПобедыКолинда Грабар-КитаровичЗоран МилановичДень ПобедыАнвар АзимовМоскваЗагребХорватияВ мире
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