Российский посол уверен, что президент Хорватии приедет на парад Победы

"Нужно отдать должное новому главе хорватского государства Зорану Милановичу, он один из первых подтвердил свое участие в торжествах в Москве 9 мая, которые, к сожалению, были отложены. Я абсолютно уверен, что он воспользуется приглашением, когда торжества все же состоятся в Москве, надеюсь, осенью этого года", - заявил глава российского диппредставительства агентству.