Российский посол уверен, что президент Хорватии приедет на парад Победы

БЕЛГРАД, 19 мая – РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович одним из первых заявил о приезде в Москву на парад Победы 9 мая, он примет участие в мероприятиях и когда будет назначена новая дата проведения торжеств, выразил уверенность в интервью РИА Новости посол России в Загребе Анвар Азимов.
"Нужно отдать должное новому главе хорватского государства Зорану Милановичу, он один из первых подтвердил свое участие в торжествах в Москве 9 мая, которые, к сожалению, были отложены. Я абсолютно уверен, что он воспользуется приглашением, когда торжества все же состоятся в Москве, надеюсь, осенью этого года", - заявил глава российского диппредставительства агентству.
По его словам, в перспективе рассматривается возможность ответного визита главы российского государства Владимира Путина в Хорватию.
"Это будет, может не в этом году, естественно, а в следующем. Но хорваты ждут нашего президента с ответным визитом, поскольку в 2017 году Колинда Грабар-Китарович была в Москве, поэтому визит президента стоит в повестке дня", - сказал посол России.