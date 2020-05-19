В Москве выявили 3545 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 3545, Подмосковье - 898, Санкт-Петербурге - 453, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
За сутки в стране зарегистрировано 9 263 новых случая.
"Распределение по субъектам: Москва - 3545, Московская область - 898, Санкт-Петербург - 453", - говорится в сообщении.
Также 260 случаев были зафиксированы в Нижегородской области, 138 - в Свердловской, 131 - в Ростовской области, 114 - в Калужской, 112 - в Брянской области, по 109 - в Ярославской и Саратовской областях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.