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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T10:40
https://ria.ru/20200519/1571658583.html
В Москве выявили 3545 случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172522_0:216:3136:1980_1036x0_80_0_0_928435b4c30689f13b56020087d272cf.jpg
РИА Новости

В Москве выявили 3545 случаев заражения коронавирусом

10:40 19.05.2020
6221
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 3545, Подмосковье - 898, Санкт-Петербурге - 453, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
За сутки в стране зарегистрировано 9 263 новых случая.
"Распределение по субъектам: Москва - 3545, Московская область - 898, Санкт-Петербург - 453", - говорится в сообщении.
Также 260 случаев были зафиксированы в Нижегородской области, 138 - в Свердловской, 131 - в Ростовской области, 114 - в Калужской, 112 - в Брянской области, по 109 - в Ярославской и Саратовской областях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Нижегородская областьОбщество
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