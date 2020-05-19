В России за сутки выявили 9263 случая заражения коронавирусом

Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве

Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве

Накануне сообщалось о 8926 новых случаях, 91 жертве и 2836 поправившихся. Таким образом, число заразившихся коронавирусом за весь период составило 299 941. Из них 76 130 выздоровели, 2837 человек скончались. Проведено более семи миллионов тестов.