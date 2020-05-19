В России за сутки выявили 9263 случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В 83 российских регионах за сутки выявили 9263 случая COVID-19, умерли 115 человек, выписался 5921, сообщили в оперативном штабе.
Больше всего новых пациентов в Москве (3545), Подмосковье (898) и Санкт-Петербурге (453). Также 260 инфицированных зарегистрировали в Нижегородской, 138 — в Свердловской, 131 — в Ростовской, 114 — в Калужской, 112 — в Брянской, по 109 — в Ярославской и Саратовской областях.
У 40% заболевших нет симптомов.
Накануне сообщалось о 8926 новых случаях, 91 жертве и 2836 поправившихся. Таким образом, число заразившихся коронавирусом за весь период составило 299 941. Из них 76 130 выздоровели, 2837 человек скончались. Проведено более семи миллионов тестов.
Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели как минимум 4,5 миллиона человек, свыше 306 тысяч погибли.
Согласно информации Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты, Россия расположилась на второй строчке. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Бразилия, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.