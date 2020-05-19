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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T11:50
https://ria.ru/20200519/1571658336.html
В России за сутки выявили 9263 случая заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571654501_0:245:2869:1859_1036x0_80_0_0_be413e49a07c88d43d25316507b619e6.jpg
РИА Новости

В России за сутки выявили 9263 случая заражения коронавирусом

10:36 19.05.2020 (обновлено: 11:50 19.05.2020)
41696
© РИА Новости . Илья ПиталевГоспиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
© РИА Новости . Илья Питалев
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В 83 российских регионах за сутки выявили 9263 случая COVID-19, умерли 115 человек, выписался 5921, сообщили в оперативном штабе.
Больше всего новых пациентов в Москве (3545), Подмосковье (898) и Санкт-Петербурге (453). Также 260 инфицированных зарегистрировали в Нижегородской, 138 — в Свердловской, 131 — в Ростовской, 114 — в Калужской, 112 — в Брянской, по 109 — в Ярославской и Саратовской областях.
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У 40% заболевших нет симптомов.
Накануне сообщалось о 8926 новых случаях, 91 жертве и 2836 поправившихся. Таким образом, число заразившихся коронавирусом за весь период составило 299 941. Из них 76 130 выздоровели, 2837 человек скончались. Проведено более семи миллионов тестов.
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Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели как минимум 4,5 миллиона человек, свыше 306 тысяч погибли.
Согласно информации Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты, Россия расположилась на второй строчке. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Бразилия, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоВОЗМосковская область (Подмосковье)СШАОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
Популярные комментарии
Я не много ошибся с датами, но сам график описал точно. Рост смертности уже пошёл вниз в Москве, а рост выявленных пошёл вверх. На два дня раньше случилось. Я думал мы получим этот эффект только 21 числа, а он начался сегодня - 19 мая.
19 мая, 10:37
АДАнтон Дарлок
6700121
Ну что такое, последствия майских посиделок всплывают ?
19 мая, 10:37
Даша Светлая
11000213
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