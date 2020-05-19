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В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве с продажей масок
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РИА Новости

В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве с продажей масок

10:32 19.05.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции Москвы задержали подозреваемого в мошенничестве с продажей 12 миллионов медицинских масок на 223 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Злоумышленник от имени юридического лица заключил с одной из столичных организаций договор о продаже 12 миллионов медицинских масок на сумму свыше 223 миллионов рублей. Подозреваемый пообещал выполнить заказ за три дня при условии стопроцентной предоплаты. Заказчик перечислил денежные средства, однако в установленный срок медицинские маски не получил", - сказала Волк.
По ее словам, сотрудники полиции задержали злоумышленника в Московской области. В настоящее время мужчина подозревается в совершении аналогичного преступления на территории другого региона и уже находится под домашним арестом.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
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