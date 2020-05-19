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2020-05-19T10:31
https://ria.ru/20200519/1571657911.html
В Дагестан выдвинулась спецтехника МЧС из Ростова и Ногинска
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РИА Новости

В Дагестан выдвинулась спецтехника МЧС из Ростова и Ногинска

10:31 19.05.2020
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© РИА Новости / NewsTeam/Башир Алиев / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи у Республиканского центра инфекционных болезней в Махачкале
Автомобили скорой помощи у Республиканского центра инфекционных болезней в Махачкале
© РИА Новости / NewsTeam/Башир Алиев
Перейти в фотобанк
Автомобили скорой помощи у Республиканского центра инфекционных болезней в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 19 мая - РИА Новости. Спецтехника и специалисты МЧС из Ростова-на-Дону и Ногинска выдвинулись в Дагестан для проведения масштабной дезинфекции соцобъектов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
"В рамках поручения президента РФ Владимира Путина МЧС России направляет в республику Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона. Данные мероприятия проводятся в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в субъекте. 19 мая автоколонны Донского и Ногинского спасательных центров выдвинулись в Дагестан из Ростова-на-Дону и Ногинска с необходимым для работ оборудованием", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, всего в работе будет задействовано 140 человек личного состава и 26 единиц техники.
"Специалисты МЧС России будут проводить масштабную дезинфекцию лечебных и образовательных учреждений, объектов социального обслуживания, зданий и сооружений транспортной инфраструктуры", - отмечается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинРостов-на-ДонуНогинскОбщество
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