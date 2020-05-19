В Узбекистане составят списки желающих вернуться в Россию по земле

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Посольство РФ в Узбекистане составляет списки россиян, желающих вернуться домой по земле через Казахстан, по его информации, власти этой соседней республики рассматривают возможность организации транзитного следования на автотранспорте через свою территорию.
"По информации компетентных органов Казахстана, Республиканская комиссия может рассматривать обращения о возможности организации транзитного следования на автотранспорте через территорию Казахстана в Россию... Обращаем внимание, что решение о возможности пересечь границу Казахстана принимается исключительно властями Казахстана", - сообщил консульский отдел посольства России в Узбекистане.
Дипломаты попросили всех россиян, желающих покинуть Узбекистан через территорию Казахстана, заполнить специальную форму на сайте посольства. Заявки будут приниматься до 29 мая, сообщили в миссии.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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