В Узбекистане составят списки желающих вернуться в Россию по земле

"По информации компетентных органов Казахстана, Республиканская комиссия может рассматривать обращения о возможности организации транзитного следования на автотранспорте через территорию Казахстана в Россию... Обращаем внимание, что решение о возможности пересечь границу Казахстана принимается исключительно властями Казахстана", - сообщил консульский отдел посольства России в Узбекистане.