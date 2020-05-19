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2020-05-19T10:20
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В Совфеде прокомментировали включение Курил в состав Японии дипломатами
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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали включение Курил в состав Японии дипломатами

10:20 19.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Олег Морозов
Сенатор Олег Морозов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сенатор Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Японские политики оказались жертвами самообмана по вопросу Курильских островов, хотя Россия им оснований для таких надежд не давала, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Япония вернула формулировку о принадлежности "северных территорий", как здесь называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, обозначив их как "острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны", сообщило агентство Киодо. "Синяя книга по дипломатии" была представлена главой МИД Тосимицу Мотэги на заседании правительства.
"Думаю, Япония неоправданно питала иллюзии, что мирный договор все же можно увязать с вопросом о так называемых северных территориях. Хотя, напомню, наше предложение было иным: мирный договор без всяких предварительных условий", - сказал Морозов.
Он обратил внимание на то, что тема территорий в нашем обществе в очередной раз получила однозначное общественное толкование в процессе обсуждения поправок в конституцию.
Сейсмограф. Архивное фото
14 мая, 05:08
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9
"Это могло стать дополнительным сигналом японским политикам, что никакой передачи территорий не будет ни при каких условиях. Иллюзии развеялись, и Япония снова вернулась к своему традиционному толкованию темы островов, хотя ещё раз подчеркну: мы никаких поводов к этому не давали не прежде ни сейчас. Японские политики оказались "жертвами" самообмана", - заявил парламентарий.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 2018 году в Сингапуре по итогам встреча на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и премьером Японии Абэ Синдзо премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это являлось серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
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РоссияТосимицу МотэгиХабомаиКунашир (остров)ИтурупШикотанОлег МорозовСовет Федерации РФКурильские островаЯпонияСпор вокруг статуса Курильских островов
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