В ВСУ зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

"За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Один военнослужащий и двое сотрудников ВС Украины (Хмельницкая область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, по состоянию на утро вторника в ВСУ выявлены 39 заболевших, за время пандемии выздоровели 82 человека, два случая стали летальными. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 148 человек.
Как сообщал минздрав Украины, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 18876, скончались 548 человек, выздоровели 5632.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.