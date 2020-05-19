В ВСУ зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

"За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Один военнослужащий и двое сотрудников ВС Украины (Хмельницкая область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, по состоянию на утро вторника в ВСУ выявлены 39 заболевших, за время пандемии выздоровели 82 человека, два случая стали летальными. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 148 человек.