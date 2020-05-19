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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T10:15
https://ria.ru/20200519/1571656832.html
В ВСУ зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569981222_0:62:3066:1787_1036x0_80_0_0_1e90ab07d377b2eaebb3d6e1162973ac.jpg
РИА Новости

В ВСУ зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

10:15 19.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоец Национальной гвардии в оцеплении у входа в Киево-Печерскую лавру
Боец Национальной гвардии в оцеплении у входа в Киево-Печерскую лавру
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Боец Национальной гвардии в оцеплении у входа в Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
КИЕВ, 19 мая – РИА Новости. Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего выявлены 39 заболевших, выздоровели 82 человека, сообщил во вторник пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Один военнослужащий и двое сотрудников ВС Украины (Хмельницкая область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

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По данным пресс-центра, по состоянию на утро вторника в ВСУ выявлены 39 заболевших, за время пандемии выздоровели 82 человека, два случая стали летальными. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 148 человек.
Как сообщал минздрав Украины, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 18876, скончались 548 человек, выздоровели 5632.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеВооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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