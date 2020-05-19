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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T11:15
https://ria.ru/20200519/1571656753.html
В Хорватии в июле-августе ждут российских туристов
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РИА Новости

В Хорватии в июле-августе ждут российских туристов

10:14 19.05.2020 (обновлено: 11:15 19.05.2020)
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CC BY 2.0 / Jimmy Harris / Plitvice Lakes National ParkТуристы на Плитвицких озерах в Хорватии
Туристы на Плитвицких озерах в Хорватии
CC BY 2.0 / Jimmy Harris / Plitvice Lakes National Park
Туристы на Плитвицких озерах в Хорватии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 мая – РИА Новости. Туристы из России смогут попасть в Хорватию при нынешнем развитии ситуации с пандемией COVID-19 не ранее июля-августа, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Загребе Анвар Азимов.
По данным посольства РФ, в последние годы Хорватию посещает от 120 до 150 тысяч российских туристов. Почти все они отдыхают на Адриатическом побережье страны и по статистике тратят в 2-3 раза больше денег в стране, чем граждане других государств. Ежегодно в Хорватию приезжают порядка 18-19 миллионов туристов, в основном из стран ЕС, из США, доход от них достигает 14-15 миллиардов евро, что составляет до 20% ВВП.
Город Загреб
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"С учетом пандемии, хорватский туристический сектор готовится принимать туристов где-то со второй половины июня, июль, август, сентябрь. Это рассчитано на хорватских туристов и на туристов из соседних государств, прежде всего Словении, возможно, Италии, Германии. Постепенно ограничительные меры отменяются, и хорватская сторона для стран ЕС отменяет обязательный для граждан этих стран двухнедельный карантин", - заявил посол РФ агентству.
По его словам, сейчас хорватские власти не требуют справку с отрицательным тестом на коронавирус для туристов, но въезд граждан РФ пока запрещен. Российский дипломат подчеркнул важность открытия прямого авиасообщения в этом вопросе.
"Если будут регулярные рейсы из Москвы в июле-августе, тогда, конечно, некоторые туристы приедут, но не в таком количестве, как раньше… С учетом заинтересованности хорватской стороны в наших туристах, думаю, к концу лета эти ограничения будут сняты, и наши туристы будут иметь возможность посетить Хорватию", - сказал глава российского диппредставительства.
Читайте полный текст интервью >>
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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