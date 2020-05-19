Далай-лама поблагодарил медиков и монахов за работу и молитвы

Далай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Далай-лама поблагодарил врачей, медсестер, ученых и других специалистов, которые борются с COVID-19, и организации, которые помогают нуждающимся, а также монахов – за молитву.

Далай-лама XIV 16-17 мая провел онлайн-учения по тексту мыслителя II-III веков Нагарджуны "Драгоценное ожерелье". Видео размещено на официальном сайте Далай -Ламы.

"Я хочу обратиться к ученым, специалистам и, особенно, к врачам и медсестрам, тем, кто сейчас на переднем краю борьбы с болезнью COVID-19. Некоторые из них даже пожертвовали своей жизнью, спасая пациентов. Я хочу искренне поблагодарить их", - сказал Далай-лама.

По его словам, во время эпидемии люди не должны впадать в уныние, поскольку это не поможет. "Если мы, люди, не будем стараться решить эти проблемы, кто еще сделает это за нас. Поэтому я высоко ценю врачей, медсестер, сотрудников больниц, которые помогают пациентам. Я призываю их продолжать трудиться", - заявил духовный лидер.

Он также отметил, что многие организации, в том числе монастыри, оказывают помощь людям, которые оказались в тяжелом положении, а монахи и монахини читают молитвы.

Далай-лама посоветовал мантры, которые, по его мнению, полезно произносить в условиях пандемии коронавируса, поскольку они "могут служить стимулом для выполнения добродетельных практик".

Ранее Далай-лама для преодоления пандемии коронавируса призвал людей ежедневно упражняться в медитации, любви, щедрости, терпении и "протянуть друг другу руки с состраданием".