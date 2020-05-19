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Религия и мировоззрение
2020-05-19T10:14
https://ria.ru/20200519/1571656669.html
Далай-лама поблагодарил медиков и монахов за работу и молитвы
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РИА Новости

Далай-лама поблагодарил медиков и монахов за работу и молитвы

10:14 19.05.2020
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© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
© РИА Новости / Ольга Липич
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Далай-лама поблагодарил врачей, медсестер, ученых и других специалистов, которые борются с COVID-19, и организации, которые помогают нуждающимся, а также монахов – за молитву.
Далай-лама XIV 16-17 мая провел онлайн-учения по тексту мыслителя II-III веков Нагарджуны "Драгоценное ожерелье". Видео размещено на официальном сайте Далай -Ламы.
"Я хочу обратиться к ученым, специалистам и, особенно, к врачам и медсестрам, тем, кто сейчас на переднем краю борьбы с болезнью COVID-19. Некоторые из них даже пожертвовали своей жизнью, спасая пациентов. Я хочу искренне поблагодарить их", - сказал Далай-лама.
По его словам, во время эпидемии люди не должны впадать в уныние, поскольку это не поможет. "Если мы, люди, не будем стараться решить эти проблемы, кто еще сделает это за нас. Поэтому я высоко ценю врачей, медсестер, сотрудников больниц, которые помогают пациентам. Я призываю их продолжать трудиться", - заявил духовный лидер.
Он также отметил, что многие организации, в том числе монастыри, оказывают помощь людям, которые оказались в тяжелом положении, а монахи и монахини читают молитвы.
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Далай-лама посоветовал мантры, которые, по его мнению, полезно произносить в условиях пандемии коронавируса, поскольку они "могут служить стимулом для выполнения добродетельных практик".
Ранее Далай-лама для преодоления пандемии коронавируса призвал людей ежедневно упражняться в медитации, любви, щедрости, терпении и "протянуть друг другу руки с состраданием".
Далай-лама XIV 16-17 мая провел онлайн-учения по тексту известного буддийского мыслителя II-III веков Нагарджуны "Драгоценное ожерелье". Как отметил Далай-лама в одном из интервью РИА Новости, мысли Нагарджуны и других выдающихся философов древнеиндийского монастыря-университета Наланда получили подтверждение в современных данных квантовой физики об особенностях поведения мельчайших частицах и восприятия, а также о зависимости объекта наблюдения от позиции наблюдателя.
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