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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T10:25
https://ria.ru/20200519/1571655730.html
Таиланд вместе с россиянами покинули белорусы, казахи и латыш
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РИА Новости

Таиланд вместе с россиянами покинули белорусы, казахи и латыш

10:03 19.05.2020 (обновлено: 10:25 19.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий АньковРаботники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Рейсом Пхукет - Бангкок - Владивосток - Новосибирск - Москва Таиланд вместе с россиянами покинули граждане Белоруссии, Казахстана и Латвии, сообщило посольство РФ в Таиланде.
"Еще 399 россиян покинули Таиланд и отправились домой во Владивосток, Новосибирск и Москву! Одному из них сотрудники посольства оформили свидетельство на возвращение прямо в аэропорту. Этим же рейсом смогли вылететь 6 граждан Беларуси, двое казахстанцев и один гражданин Латвии", - сообщило посольство на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что самолет сел во Владивостоке в 6.28 во вторник (23.28 мск понедельника). Большинство прибывших рейсом из Таиланда приморцев отправились на обязательный 14-дневный карантин по месту жительства, а 46 человек размещены в обсерваторе "Сахарный ключ" во Владивостоке. Всего среди пассажиров оказалось 207 жителей Приморского края, остальные - транзитные.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19Пхукет (остров)ЛатвияВладивостокБелоруссияКазахстанОбщество
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