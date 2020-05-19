Таиланд вместе с россиянами покинули белорусы, казахи и латыш

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Рейсом Пхукет - Бангкок - Владивосток - Новосибирск - Москва Таиланд вместе с россиянами покинули граждане Белоруссии, Казахстана и Латвии, сообщило посольство РФ в Таиланде.
"Еще 399 россиян покинули Таиланд и отправились домой во Владивосток, Новосибирск и Москву! Одному из них сотрудники посольства оформили свидетельство на возвращение прямо в аэропорту. Этим же рейсом смогли вылететь 6 граждан Беларуси, двое казахстанцев и один гражданин Латвии", - сообщило посольство на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что самолет сел во Владивостоке в 6.28 во вторник (23.28 мск понедельника). Большинство прибывших рейсом из Таиланда приморцев отправились на обязательный 14-дневный карантин по месту жительства, а 46 человек размещены в обсерваторе "Сахарный ключ" во Владивостоке. Всего среди пассажиров оказалось 207 жителей Приморского края, остальные - транзитные.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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