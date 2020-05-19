Коронавирус убивает индустрию камеди-клубов в США

ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости, Михаил Тургиев. Автомобильные кинотеатры под открытым небом в Автомобильные кинотеатры под открытым небом в США неожиданно оказались в выигрыше по сравнению со своими собратьями в помещениях, некоторым уже разрешили возобновить работу. При этом те, кто раньше собирал множество зрителей в залах, остались в вынужденном простое. РИА Новости изучило, что происходит в индустрии развлечений Соединенных Штатов, которую лишили привычных площадок.

Кино на воздухе и на расстоянии

Среди открывшихся - семейный автомобильный кинотеатр в городе Стивенсон, штат Виргиния

"Мы открылись 1 мая. Нам нужно было установить эти правила социального дистанцирования, и мы работали с местным минздравом. Между рядами должно быть шесть футов (около двух метров – ред.), мы должны проводить санобработку туалетов. Обычно люди могут приехать и купить билет, теперь это только онлайн. Заказ еды – через приложение. Это в каком-то роде меняет бизнес", - рассказал РИА Новости его владелец Джим Копп.

По его словам, посетители появились сразу же. Сейчас из-за ограничений кинотеатр работает лишь на 50% заполняемости, и каждый вечер билеты к двум его экранам раскупают полностью. Сеансы дают пять дней в неделю. Взрослый билет – 7 долларов, детский – три. По четвергам для пожарных, полиции и медработников билеты по пять долларов.

К множественным правилам люди относятся с пониманием, говорит Копп. Даже если две семьи или друзья приезжают вместе на двух машинах, они все равно занимают места на удалении. Выходить из машин нельзя, только одному человеку по необходимости. Больше людей теперь привозит еду с собой, разрешение на это стоит 10 долларов. Несмотря на возобновление работы, до обычного уровня по объективным причинам не дотягивают.

"Работа вполсилы означает половину от обычной прибыли. Мы должны очень осторожно тратить деньги. Сейчас у меня работает 12 человек, а обычно это 19-20 ребят", - сказал предприниматель.

Копп не исключает, что подобные кинотеатры в сложившейся ситуации получат свою долю известности, однако лишь на какое-то время. Планы он не строит, просто надеется, что когда-нибудь удастся вернуться к обычному режиму работы.

Не заработаю, так помогу

В более сложной ситуации те, кто привык работать с публикой в залах. Многие популярные исполнители, лишившись возможности проводить концерты, обратились к онлайновому режиму. Причем в большинстве случаев речь не идет о зарабатывании денег для себя. Во время таких выступлений звезды собирают средства для помощи тем, кто пострадал в сложившейся ситуации.

Стиви Уандер, Масштаб мероприятий разный. Леди Гага и организаторы ежегодного фестиваля Global Citizen в апреле организовали онлайн концерт в поддержку усилий Всемирной организации здравоохранения. В трансляции приняли участие Элтон Джон Билли Айлиш , Андреа Бочелли, Дэвид Бекхэм и другие.

Алишиа Кис и другие приняли участие в онлайн-акции крупного американского оператора сотовой связи, в ходе которой собирали средства на поддержку малого бизнеса.

А кто-то просто поддерживает связь с фанатами. Например, фронтмен группы Death Cab For Cutie Бун Гиббард еще 17 марта в своем аккаунте на Youtube объявил, что будет давать ежедневные онлайн-концерты. Он объяснил это стремлением выразить благодарность преданным фанатам.

"Некоторые из вас преодолевали большие расстояния и/или выкладывали большие суммы, чтобы увидеть, как мы играем, и я об этом никогда не забывал. Так что в это безумное и беспрецедентное время я хотел бы отплатить тем же, придя к вам", - написал он под первой записью.

Его концерты проходят регулярно в определенное время. Около часа он поет под гитару или пианино в своем доме, сидя перед микрофоном. При этом он просит слушателей перечислять средства благотворительной организации, помогающей бездомным.

Юмору онлайн непросто

В онлайн уходит и формат популярных в США стендапов, все юмористические площадки просто закрылись.

"Когда все это началось, мы быстро организовали онлайн-шоу в прямом эфире. Комики приходили в клуб и выступали на сцене без аудитории", - сказал РИА Новости владелец нью-йоркского камеди-клуба Stand Up NY Дани Золдан.

Один раз, по его словам, они провели своеобразный марафон с участием 50 комиков, который смотрели несколько тысяч человек. Это было до середины марта, однако потом власти ввели режим "Оставайтесь дома", при котором клуб пришлось закрыть.

"Многие комики, которых я знаю, проводят онлайн-шоу в Zoom, но это очень непросто, потому что нет реакции аудитории, что во многом позволяет успешно работать на стендапах. Это немного странно выглядит. Но многие этим занимаются, это дает им ощущение, что они что-то делают, это помогает им реализовать свою креативность, и это хорошо", - говорит Золдан.

Многие также устраивают трансляции в форме диалога друг с другом в Instagram. Однако о заработке тут речь не идет, уверен собеседник агентства.

"Не думаю, что сейчас кто-то за что-то платит. Думаю, многие комики сейчас получают пособие по безработице", - считает он.

При этом с учетом дополнительных выплат 600 долларов в неделю сверх положенных безработным 500 долларов некоторые получают даже больше, чем когда они работали, утверждает Золдан.

Юмористы напуганы

Однако главный вопрос – будущее этого бизнеса.

"Люди действительно напуганы. Они не знают, когда они вернутся к работе. Это тяжелое время для юмористов. Камеди-клубы - это последний вид бизнеса, который откроют в последнюю очередь… И это все может продлиться до осени", - говорит владелец клуба.

Сам Золдан, по его словам, пока наслаждается вынужденным перерывом и отдыхает. Он запустил курс онлайн-обучения искусству шутить на сцене. Семь профессиональных стендап-юмористов записали 20 уроков. Если раньше это стоило почти 200 долларов, то в условиях коронавируса цену снизили. Это вкупе с большим количеством свободного времени у сидящих дома людей повысило популярность курса, говорит Золдан. На вопрос о том, почему бы не проводить онлайн-шоу с комиками из дома, он говорит, что это сложно с точки зрения организации и маркетинга.

Когда придет время возобновить работу, по его словам, клуб будет соблюдать правила социального дистанцирования, то есть в помещении будут не сто, а около 20 человек, но одновременно можно будет снова вести трансляцию с платным доступом. По мнению предпринимателя, нормальная цена для этого 5-10 долларов.

Он не исключает, что кто-то из комиков после длительного перерыва уже не вернется в профессию, но надеется, что государство продолжит дополнительные выплаты по безработице, чтобы люди могли дождаться момента, когда смогут вернуться на прежние места, а не искать новые.

Купите карты

Другой нью-йоркский клуб The Stand смог только пообещать на сайте своим посетителям, что будет искать варианты работы для них: онлайн-эфиры и видео по запросу. Однако оплата остается на усмотрение зрителей, которым предлагается при просмотре "подумать над тем, чтобы купить подарочные карты сертификаты для использования их в будущем" в клубе. Карты предлагаются по 100, 250 и 500 долларов. Кроме того, клуб организовал сбор средств для помощи оказавшимся без работы сотрудникам. При этом никаких выступлений даже для онлайна на сайте не анонсируют. На запрос РИА Новости в клубе не ответили.

Стендап-комик Кейт Уиллет подтверждает слова Дани Золдана. Она попробовала выступить на платформе Zoom. Как написала Уиллет потом в Twitter , включение звука и камер зрителей позволило сделать это более похожим на стендап, чем она ожидала. С тех пор она дает такие выступления по субботам. Аудитория таких сеансов, по ее словам, насчитывает несколько десятков человек - это комфортное для исполнительницы количество. Монетизация и тут под вопросом.

Особняком стоит онлайн-проект Nowhere, который реализовали два успешных комика Бен Глиб и Стив Хофстеттер. Сами они называют его "первым в мире полностью цифровым камеди-клабом". По сути, они сделали сайт, где предлагают купить билеты на выступление любимого артиста онлайн. После оплаты пользователь получает уникальную ссылку на трансляцию в Zoom.

График выступлений там полон, он расписан почти на каждый день, в некоторые дни есть даже по два мероприятия. В среднем стоимость билета 10-25 долларов.