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2020-05-19T09:38
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ВТБ запустит доставку дебетовых карт в 10 городах
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РИА Новости

ВТБ запустит доставку дебетовых карт в 10 городах

09:38 19.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Отделение банка "ВТБ" . Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ВТБ до конца мая начнет курьерскую доставку дебетовых банковских карт на дом при заказе на сайте банка, воспользоваться этим сервисом на первом этапе смогут жители 10 городов России, следует из презентации банка по розничному бизнесу, которую представил журналистам зампред правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе видеоконференции.
На этапе тестирования получить банковскую карту смогут жители следующих городов России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара и Ростов-на-Дону. В случае успешного развития пилотного проекта банк планирует расширить географию предоставления новой услуги.
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"Режим самоизоляции позволил нам значительно ускорить вывод новых цифровых продуктов на рынок. Ранее мы продлили срок действия банковских карт, продолжили обслуживать клиентов с истекшим сроком действия паспорта, обеспечили выпуск цифровой карты в ВТБ-Онлайн. Ориентируясь на своих новых клиентов, которые хотят открыть дебетовую карту, но не готовы пока приходить в офис, до конца мая мы запустим новый сервис доставки дебетовых карт. Курьер бесплатно привезет её в любое удобное время и место, и посещать отделение банка не придется", – отметил Печатников.
Кроме того, ВТБ запускает выдачу кредитов наличными по телефону. Услуга доступна действующим клиентам банка, которые уже имеют одобренное предложение, но не могут посетить офис из-за самоизоляции.
"Оформление такой услуги по телефону – это дополнительная и временная мера, которая будет доступна заемщикам до 30 июня. Она повысит удобство и скорость обслуживания во время самоизоляции, которая сохраняется в части регионов России", – рассказал Печатников.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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