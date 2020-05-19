У 19 сотрудников колонии в Казахстане подтвердили коронавирус

НУР-СУЛТАН, 19 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвердился у 19 сотрудников колонии в городе Житикара Костанайской области (на севере Коронавирус подтвердился у 19 сотрудников колонии в городе Житикара Костанайской области (на севере Казахстана ), сообщил во вторник региональный департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг.

В Казахстане подтверждены более 6,7 тысячи случаев коронавируса, из них 35 случаев со смертельным исходом. В конце апреля президент республики Касым-Жомарт Токаев сообщил о смягчении карантина в регионах, где ситуацию с коронавирусом удалось взять под контроль. В частности, в стране было частично возобновлено внутреннее авиасообщение. Срок чрезвычайного положения, введенного из-за коронавируса, в республике истек 11 мая.

"По результатам диагностических исследований ПЦР (полимеразная цепная реакция - ред.), диагноз СOVID-19 подтвержден у 11 мужчин и 8 женщин, сотрудников РГУ "Учреждение УК – 161/3". Возраст заболевших от 21 года до 54 лет. Данные лица являются близкими по контакту с ранее заболевшими пациентами. Все находились на казарменном положении, в город никто не выходил", - говорится в сообщении на сайте департамента.

В информации отмечается, что сотрудники госпитализированы в Житикаринскую городскую больницу. "Получают лечение соответственно утвержденному протоколу", - заявили в комитете.

Колонию в Житикаре называют "Черным беркутом", это одно из учреждений в Казахстане, где заключенные отбывают пожизненное заключение. В настоящее время среди тех, кто отбывает наказание в "Черном беркуте", бывший пограничник Владислав Челах, который осужден за массовое убийство на пограничном посту "Арканкерген" в мае 2012 года, и приговоренный в 2016 году к смертной казни за убийство в Алма-Ате десяти человек Руслан Кулекбаев.